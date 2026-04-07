Referendum ws. odwołania prezydenta Krakowa. Jest data

Referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta Krakowa odbędzie się 24 maja.

Nowe informacje ws. referendum w Krakowie. Wiadomo, kiedy się odbędzie

Informację o wyznaczeniu terminy referendum przekazał we wtorek krakowski komisarz wyborczy. Podkreślmy, że zaplanowane na końcówkę maja głosowanie nie będzie dotyczyło jedynie prezydenta, ale całej Rady Miasta Krakowa.

Aby referendum w ogóle było ważne, do urn musi udać się nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze prezydenta miasta, czyli 158 555 osób. O wyniku głosowania zdecyduje większość głosów "za" lub "przeciw" odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z funkcji.

Zbiórka podpisów

Zbiórka podpisów pod wnioskiem o organizację referendum rozpoczęła się 27 stycznia. Konieczne było zdobycie 58 355 podpisów. Komitet miał na ten 60 dni, jednak akcja zbierania podpisów zakończyła się już po 43 dniach. W tym czasie udało się zebrać 134 000 podpisów.

Z nieoficjalnych ustaleń Interii wynika, że liczenie głosów zakończyło się już na początku zeszłego tygodnia, kiedy komisarzowi wyborczemu udało się zweryfikować wystarczającą liczbę nazwisk.

Zarzuty pod adresem Miszalskiego

Przypomnijmy, że inicjatorzy referendum zarzucają Aleksandrowi Miszalskiemu m.in. zadłużenie miasta, kolesiostwo, nieprofesjonalny audyt przeprowadzony w urzędzie po objęciu władzy po Jacku Majchrowskim, niespełnienie wyborczych obietnic, sprawowanie urzędu w sposób niegodny. W tym przypadku chodzi m.in. o taniec na dachu magistratu do piosenki, w której pojawiają się wulgarne słowa.

W ocenie prezydenta Krakowa, próba jego odwołania jest dla jego przeciwników rodzajem "dogrywki" ostatnich wyborów samorządowych, które wygrał w drugiej turze.

