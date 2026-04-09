"Ten sam styl. Ta sama pycha. Ten sam brak refleksji". Szefernaker uderza w rządzących

Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker przypomniał we wpisie na platformie X, że „równo rok temu, 9 kwietnia 2025 roku, Rafał Trzaskowski zaproponował Karolowi Nawrockiemu z góry ustawioną debatę w Końskich”.

Szefernaker przypomina debatę w Końskich. Porównuje ją do sytuacji wokół TK

„Ruszyła cała operacja. Miało być pokazanie siły medialno-politycznego układu, a wyszło, jak bardzo Rafał Trzaskowski i elity żyją we własnej bańce. Wtedy ich polityczna pycha otworzyła kolejny etap do zwycięstwa Karola Nawrockiego” – dodał.

Paweł Szefernaker ocenił, że „dziś widzimy dokładnie ten sam mechanizm wokół TK: więcej demonstracji siły, więcej obchodzenia instytucjonalnych standardów i jeszcze mniej uwagi dla spraw, którymi naprawdę żyją Polacy”.

„Ten sam styl. Ta sama pycha. Ten sam brak refleksji” – stwierdził.

Zdaniem szefa Gabinetu Prezydenta RP „władza, która zajmuje się tylko politycznym teatrem, zawsze zderza się z rzeczywistością”. „I zawsze przegrywa” – podkreślił.

„Dziś ta sejmowa inscenizacja nie jest już tylko błędem – jest początkiem ich kolejnej porażki. Tak jak pamiętna debata w Końskich” – napisał.

Czworo nowo wybranych sędziów TK chce złożyć "ślubowanie" w Sejmie

W czwartek o 12:30 ma dojść do „ślubowania” czworga wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. „Ślubowanie” chcą oni złożyć w Sejmie. Nowo wybrani sędziowie TK wysłali zaproszenia do prezydenta Karola Nawrockiego.

„Wobec braku jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony Kancelarii Prezydenta, uprzejmie zapraszam Pana Prezydenta w dniu 9 kwietnia 2026 r. o godz. 13.30 do sali plenarnej Sejmu RP, gdzie złożę ślubowanie w celu podjęcia obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego” – napisali w pismach skierowanych do prezydenta.

Dwoje sędziów TK złożyło ślubowanie wobec prezydenta

Sejm wybrał 13 marca sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wszyscy zostali zgłoszeni formalnie przez Prezydium Sejmu, a faktycznie przez kluby wchodzące w skład koalicji rządowej.

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował odebrać ślubowanie od dwojga z nich w ubiegłą środę. To Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050) i Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL). Sędziowie złożyli ślubowanie wobec prezydenta.

Na sędziów TK zostali wybrani przez Sejm: sędzia Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda (cała trójka rekomendowana przez KO), Anna Korwin-Piotrowska (rekomendowana przez Lewicę), Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050) oraz Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL).

"Jawne naruszenie prawa". Bogucki zabrał głos ws. "ślubowania" sędziów TK

