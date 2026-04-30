Prezydent wręczy nominacje generalskie. BBN opublikowało listę nazwisk

"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, mianował oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i admiralski" – przekazało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Na stronie BBN pojawiła się lista wojskowych, którzy otrzymali awans. Akty mianowania zostaną wręczone przez głowę państwa 2 maja, w Dzień Flagi Państwowej, o godz. 12:00, podczas uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.

Nominacje generalskie. Jest lista nazwisk

Na stopień generała dywizji mianowani zostali:

gen. bryg. Dariusz Lewandowski – dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej;

gen. bryg. Michał Strzelecki – dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych.

Na stopień generała brygady mianowani zostali:

płk Dariusz Dróżdż – dowódca 20. Brygady Zmechanizowanej;

płk Krzysztof Duda – dowódca 12. Brygady Zmechanizowanej;

płk Marcin Dusza – dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich;

płk Piotr Gołos – dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej;

płk Jarosław Kowalski – pierwszy zastępca dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej;

płk Andrzej Kupis – szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii;

płk Andrzej Lis – zastępca dowódcy Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych;

płk Piotr Męczyński – dowódca 18. Brygady Artylerii;

płk Robert Polak – zastępca szefa Zarządu Szkolenia P7.

Na stopień kontradmirała mianowany został:

kmdr Przemysław Karaś – zastępca dowódcy Centrum Operacji Morskich, zastępca dowódcy Komponentu Morskiego.

Awanse w Państwowej Straży Pożarnej

Dwóch oficerów Państwowej Straży Pożarnej otrzyma stopnie nadbrygadiera. Uroczystość odbędzie się 4 maja na placu Piłsudskiego w Warszawie. Awansowani zostali:

st. bryg. Sławomir Sierpatowski – zastępca komendanta głównego PSP;

st. bryg. Zenon Pisiewicz – lubelski komendant wojewódzki PSP.

Porozumienie prezydenta z szefem MON

Kompromis w sprawie awansów w armii udało się wypracować po miesiącach zawirowań i napięć między Pałacem Prezydenckim a Ministerstwem Obrony Narodowej. Zgodnie z procedurą, szef MON składa wniosek do prezydenta, który jako zwierzchnik Sił Zbrojnych nadaje stopnie generalskie i admiralskie. W praktyce wymaga to współpracy resortu obrony, Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Kancelarii Prezydenta.

Według doniesień Radia Eska, drogę do porozumienia na linii MON – Pałac Prezydencki miało otworzyć odejście Sławomira Cenckiewicza z funkcji szefa BBN. "Jego urzędowanie było kojarzone z ostrą, konfrontacyjną linią wobec rządu i MON. Po zmianach w otoczeniu prezydenta łatwiej było – jak słyszymy – wrócić do bardziej pragmatycznych rozmów o sprawach wojska. To nie oznacza końca politycznego konfliktu, ale pokazuje, że w obszarze bezpieczeństwa państwa możliwa jest większa elastyczność" – wskazała rozgłośnia.

