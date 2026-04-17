Cenckiewicz zwrócił się do Tuska. "Od dziś będę panu przypominał"

Szef BBN opublikował w czwartek na platformie X obszerny wpis skierowany do premiera Donalda Tuska. "Dwie Pańskie klęski sądowe – jako Prezesa Rady Ministrów, przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (17 czerwca 2025 r.) i Naczelnym Sądem Administracyjnym (15 kwietnia 2026 r.) w sprawie uchylenia bezprawnych decyzji o cofnięciu mi poświadczeń bezpieczeństwa w dniu 31 lipca 2024 r. przez Jarosława Stróżyka i jego pomocnicę Karolinę Kisłowską z SKW, są okazją do ostatecznego uregulowanie Pańskich finansowych zobowiązań wobec mojej skromnej osoby" – napisał Sławomir Cenckiewicz.

Jak podkreślił, WSA w ośmiu wyrokach z 17 czerwca 2025 r. zasądził od premiera każdorazowo kwotę 697 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącego. Łącznie chodzi o kwotę 5576 zł.

Pieniądze na fundację Republiki

"Zdaję sobie sprawę, że urząd który Pan reprezentuje został narażony na te niepotrzebne straty/koszty (...). Zależy mi jedynie na tym, aby będąc stroną sądowego sporu, po przegranej, zastosował się Pan jako urząd do sądowych wyroków! Niezależnie od Pańskiego zobowiązania finansowego wobec mnie, ważna jest jednak natychmiastowa dymisja Stróżyka, który szkodzi nie tylko SKW, ale naraża również Pana Premiera na niepotrzebne straty i wydatki, których nie można będzie pokryć nawet z prezydenckiego SAFE" – napisał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

"Przy okazji chcę aby Pan wiedział, że kwotę zasądzoną przez WSA przekażę na cele społeczne – na Fundację Republika, by wesprzeć w ten sposób wolność słowa, której Pan permanentnie zagraża" – zadeklarował.

"Od dziś będę panu przypominał"

W piątek Cenckiewicz poinformował, że będzie codziennie przypominał szefowi rządu o obowiązku zapłaty 5576 zł, wynikających z ośmiu wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. "Od dziś będę Panu przypominał o zasądzonym przez WSA (...) obowiązku zapłaty przez Pana »na rzecz skarżącego«, czyli mnie, kwoty 5576 zł (8 razy 697 zł)" – zwrócił się do Tuska szef BBN.

"Robimy, nie gadamy!" – wezwał premiera bliski współpracownik prezydenta Karola Nawrockiego.

W środę Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Kancelarii Prezesa Rady Ministrów od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, które uchyliły cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa dla szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza.

