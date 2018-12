Czy Krystyna Pawłowicz powinna skończyć z polityką? Posłanka ma niewielu obrońców

Większość badanych jest zadowolonych z decyzji posłanki. Aż 63 proc. respondentów uznało, że Krystyna Pawłowicz powinna zakończyć swoją karierę polityczną.

Jedynie 9 proc. ankietowanych jest natomiast przeciwnego zdania i twierdzi, że posłanka powinna pozostać aktywnym politykiem. Niemal trzy razy tyle, bo 28 proc. badanych, nie ma zdania w tej sprawie.

Badanie dla portalu rp.pl przeprowadziła agencja SW Research w dniach 18-19 grudnia 2018 roku.

Co dalej z Krystyną Pawłowicz?

"Mój czas w polityce w te Święta dobiegł końca - teraz młodzi" – napisała niespodziewanie Krystyna Pawłowicz. Mimo że posłanka ogłosiła swoją decyzję kilka dni temu, to plotki na temat jej przyszłości nie ustają.Politycy opozycji w odejście Pawłowicz wcale nie wierzą. Zdaniem Marcina Kierwińskiego z Platformy Obywatelskiej PiS stosuje jedynie "zabieg chowania", tak jak w przypadku Antoniego Macierewicza, byłego już szefa MON.

Z kolei w kuluarach mówi się, że Jarosław Kaczyński nakłonił Pawłowicz do rezygnacji ze startu w przyszłej kadencji. Miałaby to być sposób na złagodzenie medialnego oblicza PiS. Krążą również plotki, że sama posłanka ma plany co do swojej dalszej przyszłości. Jej marzeniem jest ponoć zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego.