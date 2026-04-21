Tyle NFZ zaproponował szpitalowi. Kwota zatrważa

Zaznaczono jednocześnie, że wysokość kwoty została określona według obecnego stanu ("na razie").

Jak podkreśla szpital, "z drugiej strony mamy kwotę 24 129 955 złotych (tak – ponad dwadzieścia cztery miliony)".

Szpital weźmie udział w "Czarnym Tygodniu"

"To jest realna wartość pomocy medycznej, której udzieliliśmy naszym pacjentom ponad narzucone limity, m.in. w zakresie kardiologii, ortopedii i rehabilitacji. To tysiące wykonanych zabiegów, operacji i badań diagnostycznych, za które szpital zapłacił z własnych środków, a za które państwo nie chce/nie może teraz zwrócić pieniędzy" – czytamy na stronie szpitalzywiec.pl.

Personel szpitala zapowiada udział w ogólnopolskim "Czarnym Tygodniu", który odbędzie się w dniach 20–24 kwietnia. "Protestujemy w imieniu pacjentów, bo to Wy płacicie najwyższą cenę za ten systemowy paraliż. Bo jeśli system nie będzie uczciwie płacić, to szpitalne łóżka będą puste nie z braku chorych, ale z braku środków na ich leczenie" – podkreślają przedstawiciele placówki.

"Problem nie sprowadza się do jednego zarządzenia NFZ czy braku rozliczenia konkretnej faktury. To, co widzimy, to konsekwencja wieloletniej polityki państwa: oczekiwania 'leczenia za pół ceny' przy chronicznie zbyt niskim finansowaniu i całkowitym braku czytelnej strategii dla szpitali powiatowych. Nie możemy zgodzić się na sytuację, w której o tym, czy pacjent zostanie zdiagnozowany na czas, decyduje nie wiedza lekarza, lecz limit w kontrakcie" – czytamy na stronie szpitala.

Tego oczekują szpital powiatowe

Szpital w Żywcu wskazuje, czego domagają się szpitale powiatowe w regionie. Jak czytamy na stronie, placówki oczekują:

"Uczciwej zapłaty za już wykonaną pracę. Oczekujemy uczciwego rozliczenia nadwykonań za 2025 rok. Sytuacja, w której szpital ratuje życie 'na kredyt', a potem otrzymuje propozycję zapłaty 109 zł za świadczenia warte miliony, jest nie do zaakceptowania.

Realnej wyceny badań diagnostycznych. Chcemy, aby NFZ pokrywał faktyczne koszty wykonania tomografii, rezonansu czy gastroskopii. Szpital nie może dopłacać do każdego badania – to prosta droga do zamykania pracowni i odsyłania na dalsze terminy.

Stabilnego planu i strategii. Potrzebujemy czytelnej mapy zmian w systemie ochrony zdrowia. Chcemy wiedzieć, jakie świadczenia mają być rozwijane lokalnie i w jaki sposób państwo zamierza pokrywać gwałtownie rosnące koszty energii, materiałów medycznych oraz ustawowych podwyżek wynagrodzeń.

Utrzymania wsparcia dla szpitali powiatowych. Sprzeciwiamy się likwidacji współczynników korygujących (tzw. 1,07 i 1,06), które stanowią kluczowe wsparcie dla mniejszych placówek. Ich utrata pogłębi i tak już ogromne zadłużenie.

Dialogu, a nie narzucania limitów. Domagamy się rozpoczęcia poważnych rozmów o przyszłości opieki zdrowotnej. Bezpieczeństwo pacjentów nie może zależeć od urzędniczych tabel, ale od realnych potrzeb medycznych mieszkańców naszego regionu".

