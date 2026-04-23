Pijany zastępca komendanta spowodował kolizję. Natychmiastowa reakcja

Do zdarzenia z udziałem byłego już zastępcy komendanta rejonowego policji na warszawskiej Woli doszło w środę wieczorem.

Warszawa: Zastępca komendanta policji na Woli spowodował kolizję. Był pod wpływem alkoholu

Wtedy to wspomniany funkcjonariusz, prowadząc auto w czasie wolnym od służby, spowodował kolizję z innym pojazdem. Szybko wyszło na jaw, że był pod wpływem alkoholu. Wiadomo, że została mu pobrana krew do dalszych badań.

Jak poinformowała w opublikowanym w czwartek rano komunikacie Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV, w związku ze zdarzeniem zastępca komendanta został dziś odwołany z zajmowanego stanowiska. "Ponadto Komendant Stołeczny Policji podjął decyzję o niezwłocznym wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, a także procedury administracyjnej zawieszenia oraz wydalenia ze służby" – przekazano.

Funkcjonariusz – wskazano w komunikacie – poniesie także odpowiedzialność karną.

"Nie ma tolerancji dla zachowań sprzecznych z prawem"

Kończąc, mundurowi zapewniają, że że w jednostkach garnizonu stołecznego Policji nie ma tolerancji dla zachowań sprzecznych z prawem oraz zasadami etycznymi służby. "Dotyczy to w równym stopniu wszystkich funkcjonariuszy niezależnie od ich stopnia i zajmowanego stanowiska" – podkreślono.

