Polaków jest coraz mniej. Podano nowe dane o liczbie ludności

Z przekazanych przez GUS danych wynika, że kdk liczba ludności spadła o około 51 tys.

Tempo ubytku rzeczywistego w okresie od stycznia do marca wyniosło minus 0,14 proc. Oznacza to, że na każde 10 tys. mieszkańców Polski ubyło 14 osób.

Ze wstępnych GUS danych wynika, że w okresie trzech pierwszych miesięcy tego roku, liczba urodzeń żywych – podobnie jak przed rokiem – wyniosła ok. 57,5 tys.

Przyrost naturalny w Polsce

Przyrost naturalny, czyli różnica między liczbą urodzeń żywych i zgonów ogółem, pozostał ujemny i wyniósł minus 54,5 tys.

GUS Szacuje, że w wyniku ruchu naturalnego w pierwszym kwartale przeciętnie na każde 10 tys. ludności ubyło 58 osób (rok wcześniej było to 59 osób).

W okresie od stycznia do marca tego roku zmarło 0,2 tys. niemowląt (dzieci w wieku poniżej 1 roku życia). Współczynnik wyrażający liczbę zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych wyniósł 3,1 proc. i był o 0,3 pkt niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Liczba małżeństw, rozwodów i separacji

Według wstępnych szacunków w pierwszych trzech miesiącach 2026 roku zawarto około 11 tys. małżeństw (o prawie 0,6 tys. mniej niż przed rokiem), z czego niespełna 1/5 stanowiły małżeństwa wyznaniowe (podobnie, jak rok wcześniej). Współczynnik małżeństw nie zmienił się w skali roku i wyniósł 1,2 proc.

Rozwód w pierwszym kwartale 2026 roku orzeczono w stosunku do ok. 15,5 tys. małżeństw (o niecałe 0,5 tys. więcej niż przed rokiem). Współczynnik rozwodów wzrósł o 0,1 pkt i wyniósł 1,7 proc.

Separację orzeczono w stosunku do około 130 małżeństw, czyli o około 30 mniej niż przed rokiem.

