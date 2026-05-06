Nawrocki: Polska i Litwa diagnozują to samo zagrożenie - Federacja Rosyjska

Prezydent Polski Karol Nawrocki i prezydent Litwy Gitanas Nauseda obserwowali ćwiczenia wojskowe "Brave Griffin 26–II" w okolicach miejscowości Kamień na Litwie. W ćwiczeniach uczestniczą wojska z Polski, Litwy, Stanów Zjednoczonych i Portugalii. Prezydenci Polski i Litwy obserwowali pokaz dynamiczny ćwiczeń, a następnie zapoznali się ze sprzętem i uzbrojeniem.

Celem ćwiczenia jest przygotowanie pododdziałów do przemieszczenia oraz realizacji działań obronnych we współpracy z sojusznikami z NATO, a także planowanie działań taktycznych, prowadzenie działań rozpoznawczych i natarcie.

– Wschodnia flanka NATO stała się teatrem intensywnych ćwiczeń Sojuszu, co dowodzi poważnego podejścia zarówno Polski, jak i Litwy do zagrożeń i przygotowywania przez sojuszników adekwatnej odpowiedzi na zagrożenia – podkreślał prezydent Karol Nawrocki podczas konferencji z litewskim odpowiednikiem. – Zarówno Polska jak i Litwa dają przykład odpowiedzialności za bezpieczeństwo regionu. Nie tylko wypełniamy swoje zobowiązania sojusznicze, ale także w trakcie takich ćwiczeń udowadniamy, że wypełniamy swoje zobowiązania wobec bezpieczeństwa naszych państw – powiedział prezydent RP. – To co nas łączy z Gitanasem Nausedą to patrzenie w kierunku rozwoju modernizacyjnego naszych wojsk, rozwoju infrastruktury i lojalnego wywiązywania się z sojuszy. A wszystko to z myślą o bezpiecznej Polsce, bezpiecznej Litwie, bezpiecznej Europie – wskazał Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki podziękował prezydentowi Nausėdzie, kierownictwu litewskiego resortu obrony, dowódcom i wszystkim, którzy przyczynili się do pomyślnego przebiegu ćwiczeń. – Gratuluję litewskim gospodarzom sukcesu organizacyjnego, za który można uznać kończące się ćwiczenia – zaznaczył.

Nawrocki: Polska i Litwa wiedzą, skąd nadchodzi zagrożenie

– Polska i Litwa diagnozują to samo zagrożenie, które dla nas wydaje się oczywiste. To zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej i Białorusi – zaznaczył przywódca. – Doświadczamy tego właściwie każdego miesiąca w trakcie wojny hybrydowej i jesteśmy tego świadomi – dodał.

Prezydent Polski mówił, że oba kraje wspólnie realizują inicjatywę odstraszania na wschodniej flance NATO. Wspomniał, że z partnerem litewskim tworzymy jednolity system obronny na naszej granicy – system umocnień w ramach "Tarczy Wschód" jest zintegrowany z litewską Bałtycką Linią Obrony.

