Ważna zmiana w polskim wojsku. "Moim następcą zostanie mój zastępca!"

"Moim następcą zostanie mój zastępca! Dziś Minister Obrony Narodowej wręczył gen. bryg. Mariuszowi Chmielewskiemu decyzję o wyznaczeniu na stanowisko Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. To świetny wybór. Znam Mariusza od wielu lat – to bardzo dobry człowiek, żołnierz i specjalista, z którym wspólnie budowaliśmy zdolności Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Doskonale zna procedury, procesy oraz specyfikę działania Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Jestem głęboko przekonany, że będzie gwarantem dalszego dynamicznego rozwoju naszego komponentu. Mariusz, serdecznie gratuluję i życzę powodzenia w tej odpowiedzialnej misji!" – napisał na platformie X gen. Karol Molenda.

Gen. Chmielewski będzie drugim w historii dowódcą najmłodszego rodzaju wojsk w Polsce. Do tej pory był zastępcą gen. Molendy. Dotychczasowy szef cyberwojsk otrzymał w marcu nominację na stanowisko doradcy strategicznego dowódcy NATO ds. transformacji.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że gen. Chmielewski oficjalnie obejmie nową funkcję 16 czerwca. "Jestem przekonany, że dotychczasowe doświadczenie i wiedza pana generała pozwolą na dalszy rozwój Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, które dziś skutecznie strzegą naszego bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i są jednymi z najlepszych wojsk w NATO" – podkreślił.

Kim jest gen. Mariusz Chmielewski?

Gen. Mariusz Chmielewski to ceniony architekt IT i naukowiec, zajmujący się budową systemów i badaniami z zakresu sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa oraz wspomagania decyzyjnego. Został mianowany na stopień generała brygady w 2023 r. Jest laureatem przeszło 100 prestiżowych nagród przyznanych przez krajowe środowisko naukowe i gremia międzynarodowe w obszarze znaczących wynalazków, m.in. w dziedzinie biomedycyny i wspomagania dowodzenia.

W 2012 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską z zakresu zastosowania metod sztucznej inteligencji i analizy semantyki w identyfikacji sytuacji kryzysowych.

