Kolejne weto Nawrockiego. "Polska ziemia w polskich rękach"

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o zawetowanie ustawy dotyczącej uproszczenia obrotu ziemią rolną dla przedsiębiorców.

– Choć ustawa przedstawiana była jako deregulacja, w praktyce osłabiała jeden z istotnych instrumentów kontroli państwa nad obrotem polską ziemią rolną. Ziemia nie jest zwykłym towarem. Jest częścią narodowego dziedzictwa, podstawą bezpieczeństwa żywnościowego i fundamentem bytu polskiej wsi. I konsekwentnie powtórzę – polska ziemia w polskich rękach – podkreślił.

Co zakładała zawetowana ustawa?

Zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawa przewidywała m.in. że przedsiębiorca, który przekształca działalność z osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na spółkę handlową, mógłby nabyć nieruchomość rolną bez konieczności uzyskania decyzji od dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Z kolei spółka handlowa, która przekształca się inną spółkę handlową, nie podlegałaby ograniczeniom w nabywaniu takich nieruchomości.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które przygotowało projekt ustawy, tłumaczyło, że jej wejście w życie zmian miało uprościć i przyspieszyć procesy korporacyjne, ograniczyć niepotrzebne formalności, obniżyć koszty transakcyjne i zwiększyć pewność prawa. Ustawa była częścią rządowych ustaw dotyczących deregulacji.

