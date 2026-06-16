2500 zł bez podatku? Oto, co Czarnek proponuje emerytom

Czarnek podczas konferencji prasowej zapewnił, że jego partia nie ma zamiaru podwyższam wieku emerytalnego, a proponowany program opiera się na zachętach skierowanych do seniorów. Polityk podczas konferencji przedstawił program "srebrna praca" skierowany do emerytów.

– My twardo stoimy na stanowisku, że nikogo nie będziemy zmuszać do pracy w wieku emerytalnym, zostajemy przy tym wieku emerytalnym. Żadnych zmian w tym zakresie nie będzie, ale chcemy zachęcić emerytów, coraz większą liczbę emerytów do tego, żeby podejmowali dodatkową pracę. Zwłaszcza że są zawody, obszary na polskim rynku pracy i będzie ich coraz więcej, których rąk do pracy będzie potrzeba. Jeśli emeryci czują się na siłach i chcieliby pracować, to ta zachęta jest bardzo potrzebna, także dla pracodawców, którzy mieliby zatrudniać emerytów – mówił Przemysław Czarnek na konferencji prasowej w Warszawie.

Proponowane przez PiS rozwiązania mają opierać się na ulgach podatkowych. – Stąd nasz program „Srebrna praca". Bardzo prosty program, mianowicie zwolnienie z podatku dochodowego, podatku PIT wynagrodzenia do 2500 zł oraz tak samo zwolnienie ze składek emerytalno-rentowych, także po stronie pracodawcy – kontynuował.

Groszowe podwyżki dla emerytów

W zeszłym tygodniu rząd przedstawił wstępne założenia dotyczące przyszłorocznej waloryzacji. Jak przekazano, zaproponowany wskaźnik wynosi 3,48 proc. W praktyce oznacza to, że najniższa emerytura wzrosłaby od 1 marca 2027 r. o 68,85 zł, czyli do 2047,34 zł. Szacowany koszt waloryzacji ma wynieść ok. 16,7 mld zł.

Ostateczny poziom wskaźnika waloryzacji zostanie podany na początku przyszłego roku, kiedy Główny Urząd Statystyczny przedstawi dane dotyczące inflacji za obecny rok.

Wysokość emerytury zależy od sumy składek, jakie zostały wpłacone w czasie aktywności zawodowej (tzw. zasada zdefiniowanej składki). Wyliczenie wysokości świadczenia opiera się na kwocie zwaloryzowanych składek zapisanych na koncie ubezpieczonego i subkoncie, a także na zwaloryzowanym kapitale początkowym i na wyrażonym w miesiącach średnim dalszym trwaniu życia. Każdy dodatkowy rok pracy może podnieść wysokość emerytury nawet o kilkanaście procent.

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