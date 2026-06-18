Stała baza wojsk USA w Polsce. Kosiniak-Kamysz ujawnił odpowiedź Amerykanów

Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wystosował do Pentagonu oficjalną propozycję dotyczącą stworzenia w Polsce stałej bazy wojsk USA. W czwartek polityk przekazał mediom informacje odpowiedzi ze strony Pentagonu i jego szefa, Pete'a Hegsetha.

– Rozmawialiśmy z sekretarzem wojny USA Pete'em Hegsethem o kolektywnym działaniu, współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie bezpieczeństwa. Sekretarz wojny i USA pozytywnie odnoszą się do propozycji dotyczącej utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce – ogłosił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że ostateczna decyzja będzie uzależniona od szczegółów porozumienia w tej sprawie. W czwartek szef MON bierze dziś udział w spotkaniu ministrów obrony państw NATO w Brukseli przed zaplanowanym na 7 i 8 lipca szczytem Sojuszu w stolicy Turcji – Ankarze.

– Przesunięcie stałych baz wojsk USA bardziej na wschód, na wschodnią flankę NATO dla Europy, dla każdego państwa europejskiego jest dobre. Polska, jako sojusznik, wypełniając założenia na 2035 rok już w 2026 roku nie ma się czego obawiać, jeśli chodzi o współpracę. To nie słowa a czyny są ważne. Polska zwiększa wydatki na obronność, modernizuje wojsko, buduje zdolności odstraszania i obrony – podkreślił wicepremier.

Wkrótce stała baza USA w Polsce?

Portal Wirtualna Polska ustalił, że w przypadku stałej bazy USA, w grę wchodzą 2-3 lokalizacje, w których mogłyby powstać. Kwestia stałej obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce była jednym z kluczowych tematów podczas spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem 3 września.

– Pan prezydent potwierdził taką gotowość, pojechał z konkretnymi celami, jeżeli chodzi o wsparcie tej szeroko rozumianej inicjatywy – potwierdził portalowi rozmówca zbliżony do tych negocjacji.

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