"A kiedy Kierwiński?". Burza po dymisji zarządu Szpitala Południowego

Warszawski Szpital Południowy, wokół którego wybuchała afera dot. przyjmowana na SOR polityków KO poza kolejką, w całości podlega władzom miasta. W czwartek popołudniu Rafał Trzaskowski ogłosił, że odwołano cały zarząd placówki. "Na mój wniosek cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego właśnie został odwołany. Nową prezeską zarządu placówki zostanie Aneta Gomółka-Siembora – specjalistka z zakresu audytów i kontroli zarządczej w ochronie zdrowia oraz zamówień publicznych. Jej pierwszym i najważniejszym zadaniem będzie ścisła współpraca ze wszystkimi instytucjami zaangażowanym w wyjaśnianie nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić w zarządzaniu placówką. Wszystkie wątpliwości muszą zostać wyjaśnione dogłębnie i transparentnie. W toku ustaleń wyciągamy konsekwencje – także personalne. Kolejne decyzje niebawem. Będę o nich Państwa na bieżąco informował" – poinformował włodarz stolicy w serwisie X.

Będzie dymisja Marcina Kierwińskiego?

Informacja o odwołaniu zarządu wywołała komentarze o dymisję rady nadzorczej placówki oraz szefa MSWiA. Marcin Kierwiński jednocześnie nadzoruje warszawskie struktury Koalicji Obywatelskiej. "Dlaczego nie została odwołana Rada Nadzorcza szpitala złożona głównie z działaczy Koalicji Obywatelskiej? Należy pilnie odpolitycznić wszystkie Rady Nadzorcze w warszawskich szpitalach. Jeśli Pan nie podejmie takiej decyzji, oznaczać, że kryje Pan organizatorów saloniku VIP w Szpitalu Południowym. Chyba, że osobiście miał Pan o nim wcześniej wiedzę i nic z tym nie zrobił, to wtedy oznaczałoby, że sam powinien się Pan podać do dymisji" – zauważa poseł PiS Sebastian Kaleta.

"Co z radą nadzorczą, którą kieruje Robert Kempa – od lat działacz PO/KO, radny sejmiku mazowieckiego i od 2014r. burmistrz Ursynowa?" – pyta działacz PiS Oskar Szafarowicz.



Dziennikarz "Niedzieli" Artur Stelmasiak dopytuje: "A Kierwiński kiedy zostanie zdymisjonowany z szefowania warszawską Koalicją Obywatelską?". Z kolei Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski komentuje: "Lekarz który pracował w szpitalu Południowym potwierdza, że był salonik VIP i że zrobiono go kosztem sali dla chorych. A szef PO w Warszawie Marcin Kierwiski wciąż nie podał się do dymisji".

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