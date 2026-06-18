"Narasta fala, żeby uderzyć w zawód lekarza". Tusk ma apel

Jak poinformował Kanał Zero, oddział ratunkowy w Szpitalu Południowym w Warszawie miał w przyspieszonym trybie przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej. Z ustaleń serwisu wynika, że działacze partii mieli być przyjmowani bez kolejki, natomiast kompleksowych badań dokonywano zaraz po dokonaniu rejestracji przez przedstawicieli rządzącego ugrupowania.

Kwestia "saloniku" jest pokłosiem afery Dawida Kacprzyka. Radny, przez lata związany z KO, stracił pracę w szpitalu po tym, jak nagłośniono jego ogromne zarobki jako lekarza bez specjalizacji. Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała z kolei o wszczęciu postępowania sprawdzającego ws. medyka.

Tusk: To jest absurd

Do sprawy odniósł się podczas rozmowy z dziennikarzami w Brukseli premier Donald Tusk.

– Ja już widzę, że narasta taka fala, żeby uderzyć w zawód lekarza, to jest absurd. Widzę też całe stado genialnych pomysłów, ale większość z tych pomysłów mogłoby przynieść efekty złe, np. ograniczenie dostępu do pomocy lekarzy – powiedział szef rządu, cytowany przez portal 300polityka.pl.

Premier podkreślił, że bardzo zależy mu na tym, "żeby bezwzględnie, współpracując z lekarzami, ze środowiskiem, wyeliminować nadużycia, także po to, żeby lekarze, którzy ciężko pracują, dużo pracują, mogli uczciwie, dużo zarabiać".

Premier: Nie ma mowy, żeby usprawiedliwiać złe rzeczy tym, że inni robili gorsze rzeczy

– Nie pozwolę na żadne decyzje, które spowodują, że lekarze będą mniej pracowali, bo mniej pracy lekarzy będzie oznaczało mniejszy dostęp, dłuższe kolejki – zaznaczył Donald Tusk. – Te ograniczenia jeśli chodzi o nadużycia i przesadne kominy płacowe, to jest coś, z czym się uporamy w najbliższym czasie – dodał.

– Zwracam się także do wszystkich ludzi, którzy mnie wspierają, głosowali na mnie: nie ma mowy, żeby usprawiedliwiać złe rzeczy tym, że inni robili gorsze rzeczy. I prosiłbym, żeby nikt tego argumentu nie używał. To nie jest tak, że jak ktoś robił bardzo złe rzeczy, to jego następca może robić trochę mniej złe rzeczy, to nie wchodzi w rachubę – zaapelował Donald Tusk.

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