Upamiętnienia

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Pomnik Powstania Warszawskiego w Warszawie
Pomnik Powstania Warszawskiego w Warszawie Źródło: Pixabay / Funemanka
KOMUCHOŻERCA Długo musieliśmy czekać na upamiętnienie powstania warszawskiego.

Dziś, gdy na Pl. Krasińskich stoi okazały pomnik, już mało kto zwraca na to uwagę. A przecież warto. Pomnik ten został bowiem odsłonięty dopiero w 1989 r.! Dlaczego? Bo historia powstania w Polsce Ludowej była jak wyrzut sumienia.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
Autor: Leszek Żebrowski
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