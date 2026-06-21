Upamiętnienia

KOMUCHOŻERCA Długo musieliśmy czekać na upamiętnienie powstania warszawskiego.
Dziś, gdy na Pl. Krasińskich stoi okazały pomnik, już mało kto zwraca na to uwagę. A przecież warto. Pomnik ten został bowiem odsłonięty dopiero w 1989 r.! Dlaczego? Bo historia powstania w Polsce Ludowej była jak wyrzut sumienia.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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