Bogucki wbija szpilę w Tuska. "Najlepiej, gdyby rozwiązał ten rząd i KO"

Po aferze w Szpitalu Południowym pojawiły się doniesienia w mediach, że premier Donald Tusk, przewodniczący Koalicji Obywatelskiej, może rozwiązać struktury partii w Warszawie, których szefem jest minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Tusk rozwiąże struktury KO w Warszawie? Bogucki nie ma wątpliwości

Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, był pytany o to w RMF FM.

– Najlepiej, gdyby premier Tusk rozwiązał ten rząd i KO. Tego nie zrobi, chyba nie zrobi też nic w strukturach KO w Warszawie, chociaż po przegranej pana Miszalskiego rozwiązał struktury w Krakowie – zauważył.

Zdaniem Zbigniewa Boguckiego "dla premiera Tuska ważniejsze są efekty polityczne, tam gdzie była przegrana, żeby to uporządkować niż żeby uporządkować sytuację, która wprost uderza w dobro pacjentów".

28-letni lekarz-milioner z KO

Dawid Kacprzyk, 28-letni lekarz i radny KO w warszawskiej dzielnicy Ursus, tylko w ubiegłym roku zarobił 1,6 mln zł. Z jego oświadczenia majątkowego wynika również, że posiada nowy samochód za ponad 500 tys. zł oraz mieszkanie warte blisko 1 mln zł, które kupił nie biorąc kredytu.

Pełne prawo wykonywania zawodu Dawid Kacprzyk uzyskał półtora roku temu. Nie ma specjalizacji. Mimo to pracował w czterech warszawskich, publicznych placówkach medycznych, a nawet pełnił funkcję koordynatora SOR w Szpitalu Południowym w Warszawie.

Dawid Kacprzyk w 2025 roku miał przepracować 3 976 godzin, co daje 331 godzin miesięcznie i średnio 11 godzin dziennie – również w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy. W czasie dyżurów lekarz i radny KO występował w telewizji oraz brał udział w politycznych spotkaniach.

W ubiegły poniedziałek Dawid Kacprzyk złożył rezygnację z członkostwa w KO.

"Salonik VIP" dla polityków KO w Szpitalu Południowym

Ponadto – jak przekazał w ubiegłym tygodniu portal Zero – w warszawskim Szpitalu Południowym stworzono nieoficjalnie szybszą i bardziej komfortową ścieżkę przyjęć dla polityków Koalicji Obywatelskiej oraz ich rodzin. W szpitalu istniał także specjalny "salonik VIP" dla polityków KO.

Po tych doniesieniach Dawid Kacprzyk został zwolniony ze Szpitala Południowego w Warszawie.

W czwartek Dawid Kacprzyk złożył rezygnację z mandatu radnego dzielnicy Ursus.

Tego samego dnia warszawski ratusz poinformował, że Dawid Kacprzyk zwrócił szpitalowi część wypłaconych mu pieniędzy. Od 15 czerwca lekarz skorygował 33 faktury, obejmujące okres od 31 stycznia 2025 roku do 16 czerwca 2026 roku. Na konto szpitala zwrócił 500 tys. zł.

W poniedziałek Szpital Południowy odesłał na konto Dawida Kacprzyka zwrócone przez niego pieniądze.

Dwa śledztwa prokuratury po aferze w szpitalu

Również w poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Warszawie przekazała, że wszczęte zostały dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych. Drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

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