"Mam nadzieję, że się Pani podoba". Stanowski nie odpuścił

Afera lodowa wybuchła po tym, jak Lodziarnia Pod Dębem w Pszczynie poinformowała na początku czerwca o zakończeniu wieloletniej akcji rozdawania darmowych lodów uczniom ze świadectwem z czerwonym paskiem.

Akcja trwała od 25 lat i była lokalną tradycją. Właściciele zdecydowali się ją zakończyć po otrzymaniu pisma z Biura Rzecznika Praw Dziecka. W dokumencie wskazywano, że nagradzanie wyłącznie najlepszych uczniów może być krzywdzące dla tych dzieci, które nie osiągają najwyższych wyników. Właścicielka lodziarni Jolanta Hałas tłumaczyła później, że treść pisma odebrała jednoznacznie. – Nawet jeśli nie było napisane "zakazuję", to było napisane, że powinnam to zatrzymać – mówiła. Jej zdaniem kontynuowanie akcji mogło wiązać się z dalszymi konsekwencjami. Po fali krytyki Monika Horna-Cieślak osobiście pojawiła się w Pszczynie. W mediach społecznościowych przekonywała, że wokół sprawy doszło do "absurdalnej manipulacji" i podkreślała, że nie wydała żadnego zakazu, choć z perspektywy właścicielki lokalu wyglądało to nieco inaczej.

Stanowski reaguje na zakazy Rzecznika Praw Dziecka. Lody za czerwony pasek

Sprawę szeroko komentował w mediach społecznościowych Krzysztof Stanowski. Twórca Kanału Zero zapowiedział też, że będą rozdawać lody dzieciom z czerwonym paskiem. Teraz poinformował, że akcja ruszy w piątek.

"Obiecywałem i będzie. W piątek uczniowie z biało-czerwonym paskiem na świadectwie dostaną darmowe lody. Jako pierwsza zgłosiła się do współpracy lodziarnia Good Lood, ale zachęcamy lodziarnie z całej Polski do kontaktu na adres [email protected]. Niech to będzie wspólna akcja! Będziemy przedstawiać w naszych mediach społecznościowych te lodziarnie, które się zgłosiły oraz stworzymy wykaz lodziarni z podziałem na miasta (ściągawka dla uczniów). Pani @MHornaCieslak, mam nadzieję, że akcja się Pani podoba!" – napisał na X dziennikarz.

"UWAGA UCZNIOWIE Skoro po 25 latach ktoś uznał, że lody za czerwony pasek to zły pomysł, to my mamy inne zdanie. W najbliższy piątek 26 czerwca ruszamy w Polskę i będziemy rozdawać darmowe lody uczniom, którzy zakończyli rok szkolny ze świadectwem z wyróżnieniem. Masz świadectwo z wyróżnieniem? Pokaż je i odbierz loda za darmo! GDZIE NAS ZNAJDZIECIE? Razem z ekipą @goodloodcom, chcemy dotrzeć do jak największej liczby uczniów! Będziemy na Was czekać: w mobilnych punktach w Warszawie i Pszczynie, we wszystkich Loodspotach w Krakowie i Warszawie! (...) Śledźcie nasze Social Media – już jutro podamy pełen rozkład jazdy i szczegóły! Dla innych lodziarni 👉 chcecie dołączyć i też nagrodzić dzieciaki w swoim mieście? Zapraszamy! Do zobaczenia w piątek!" – czytamy z kolei w mediach społecznościowych Kanału Zero.

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