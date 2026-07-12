Czy można zjeść prawie 23-centymetrowe ciasto limonkowe z bitą śmietaną w niecałą minutę bez użycia rąk?
Okazuje się, że tak. Udało się to 62-letniemu mieszkańcowi Florydy, który wygrał odbywający się corocznie w amerykańskie Święto Niepodległości osobliwy wyścig.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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