Świat
  • Filip MemchesAutor:Filip Memches

Osobliwy wyścig

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Ciasto z kremem
Ciasto z kremem Źródło: Unsplash / James Trenda
Czy można zjeść prawie 23-centymetrowe ciasto limonkowe z bitą śmietaną w niecałą minutę bez użycia rąk?

Okazuje się, że tak. Udało się to 62-letniemu mieszkańcowi Florydy, który wygrał odbywający się corocznie w amerykańskie Święto Niepodległości osobliwy wyścig.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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