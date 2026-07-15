Zgrzyt w PiS. "Szczerze radzimy"

Decyzja dotyczy m.in. tworów powoływanych przez Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina.

"Członkowie PiS, niezależnie od pełnionych funkcji są zobowiązani do bezwzględnego powstrzymywania się od przynależności do jakichkolwiek stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prawa, których statutowym lub faktycznym celem jest prowadzenie działalności o charakterze politycznym" – głosi uchwała.

Kogo dotyczy decyzja władz PiS?

Kierownictwo partii Jarosława Kaczyńskiego zaznacza: "Członkowie PiS nie powinni również uczestniczyć w pracach, spotkaniach, wydarzeniach lub projektach realizowanych przez takie organizacje, chyba że są to organizacje, które które działają za zgodą władz partii".

"Członkowie PiS, którzy należą do takich organizacji, powinni natychmiast powstrzymać się od działalności w tych organizacjach i wystąpić z tych organizacji w ciągu siedmiu dni" – czytamy w uchwale.

Bochenek zaznaczył, że "jeżeli chodzi o organizacje, takie jak chociażby 'Stowarzyszenie Rozwój Plus' czy 'Po Pierwsze Polska', to są właśnie te organizacje, które w tej uchwale zostały zdefiniowane jako organizacje prowadzące taką działalność polityczną".

Bochenek: Działania naszych kolegów prowadza do odebrania PiS finansowania

Do decyzji odnieśli się politycy PiS, którzy należą do stowarzyszenia Rozwój Plus. Zarówno Mateusz Morawiecki, jak i Piotr Müller zabrali głos w mediach społecznościowych, dość wyraźnie polemizując z decyzją kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.

Wyrażone przez nich opinie skomentował na portalu X rzecznik PiS, Rafał Bochenek.

"Z zainteresowaniem czytamy wypowiedzi naszych kolegów ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, ale nie dostrzegamy, by zwrócili oni uwagę na podstawową przyczynę podjętej decyzji. Ich planowane działania w oczywisty sposób prowadzą do odebrania Prawu i Sprawiedliwości finansowania niezbędnego do zwycięstwa. Naprawdę szczerze radzimy koleżankom i kolegom, by się nad tym zastanowili" – napisał parlamentarzysta.

"Nie ułatwiajmy Tuskowi zwycięstwa" – dodał Bochenek.

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