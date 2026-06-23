Kontrowersyjna kandydatka na RPO. "To dobra kandydatura. Z myślą o obywatelach"

Zbigniew Konwiński, przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej poinformował, że Sylwia Gregorczyk-Abram została zgłoszona na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich.

"Prawniczka i działaczka społeczna, od lat zaangażowana w sprawy dotyczące praw obywatelskich i praworządności. To dobra kandydatura. Z myślą o obywatelach" – napisał na platformie X.

Sylwia Gregorczyk-Abram zgłoszona na funkcję RPO

W opublikowanym piśmie do marszałka Sejmu czytamy:

"Na podstawie art. 209 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz na podstawie art. 30 ust. 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. z 2022 r. poz. 990, z późn. zm.), niżej podpisani posłowie wnioskują o wybór: Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich".

Wnioskodawców reprezentować będzie poseł Katarzyna Piekarska.

Kim jest Sylwia Gregorczyk-Abram?

Sylwia Gregorczyk-Abram to adwokat. Jest współzałożycielką inicjatywy "Wolne Sądy", Komitetu Obrony Sprawiedliwości oraz członkinią zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy. W maju 2025 roku została przewodniczącą komisji do spraw wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy społecznych w latach 2015–2023 działającej przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Za rządów PiS krytykowała reformy sądownictwa wprowadzane przez partię.

Sylwia Gregorczyk-Abram była też powiązana z grupą "Wejście", gdzie omawiano przejęcie mediów publicznych: TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. "Pachnie stanem wojennym, ale lepszy krzyk 50 niż dowód na bezsilność władzy" – pisał na grupie na komunikatorze WhatsApp jeden z jej członków.

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