Czarnek grzmi. "Zgniły i zepsuty rząd. Ich koniec jest bliski"

Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS i kandydat tej partii na premiera, zauważył we wpisie na platformie X, że "mija 10. dzień od wybuchu afery Dawida Kacprzyka". "Do dziś nie został nawet przesłuchany" – zwrócił uwagę.

Czarnek grzmi po aferze w Szpitalu Południowym

Wiceprezes PiS przypomniał, że "w tym czasie władza zdążyła przesłuchać lekarza-sygnalistę, podjąć próby zdyskredytowania go, obwinić za wybuch afery opozycję, stwierdzić że żadnej afery w zasadzie nie ma i ustami prorządowego mecenasa ogłosić, że Kacprzyk jest niewinny"

"Zgniły i zepsuty rząd. Ich koniec jest bliski" – ocenił Przemysław Czarnek.

Lekarz-milioner z Koalicji Obywatelskiej

Dawid Kacprzyk w trakcie specjalizacji zarobił w ubiegłym roku 1,6 mln zł. Był radnym KO warszawskiej dzielnicy Ursus. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. W szpitalu miał istnieć "salonik VIP" dla polityków KO. Dawid Kacprzyk to były już koordynator SOR w Szpitalu Południowym w Warszawie i były radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus. Ze szpitala został zwolniony po ujawnieniu afery. Również wtedy odszedł z KO i zrzekł się mandatu radnego.

Wywiad lekarza Emila Jędrzejewskiego

Doktor Emil Jędrzejewski udzielił we wtorek wywiadu Kanałowi Zero. Lekarz stwierdził m.in., że na SOR Szpitala Południowego w Warszawie procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Lekarza uważa, że w szpitalu miało dochodzić do fałszowania dokumentacji medycznej.

Lekarz był w środę przesłuchiwany w warszawskiej prokuraturze okręgowej po informacjach, które we wtorek wieczorem przedstawił w wywiadzie.

Prokurator Piotr Antoni Skiba przekazał po przesłuchaniu, iż "świadek zakomunikował, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika".

Kiedy przesłuchanie Dawida Kacprzyka?

Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny był w czwartek pytany o to, kiedy przesłuchany zostanie Dawid Kacprzyk i czy prokuratura wie, gdzie przebywa, Waldemar Żurek odpowiedział, że tak.

– Dawid Kacprzyk ma swojego obrońcę i myślę, że tutaj nie będzie żadnych problemów z przesłuchaniem takiej osoby, ale taktyka procesowa jest odmienna. Często te osoby, które mogą być podejrzewane, przesłuchuje się w ostatnim momencie tak, żeby mieć już dowody, które trzeba skonfrontować – wyjaśnił.

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