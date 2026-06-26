Polska i Ukraina podpisały porozumienie. Dotyczy ochrony środowiska

Porozumienie zakłada wsparcie Ukrainy w budowie nowoczesnego systemu finansowania ochrony środowiska, opartego m.in. na polskich doświadczeniach i zasadzie "zanieczyszczający płaci". Współpraca obejmie transfer wiedzy dotyczącej tworzenia i funkcjonowania instytucji finansujących ochronę środowiska oraz wykorzystania środków krajowych, unijnych i międzynarodowych na potrzeby zielonej odbudowy Ukrainy, wskazano.

"Narodowy Fundusz od 37 lat stanowi fundament systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce, łącząc stabilność instytucji publicznej z efektywnością zarządzania finansowego. Model NFOŚiGW jest stosunkowo prosty, a zarazem bardzo silny i efektywny – integruje różnorodne strumienie finansowania: środki krajowe, fundusze europejskie oraz instrumenty finansowe, przekształcając je w programy skierowane do szerokiego grona odbiorców, w tym do samorządów, przedsiębiorców i gospodarstw domowych. Dzięki temu wspieramy realne inwestycje, przynoszące wymierne korzyści mieszkańcom i całej gospodarce" – powiedziała prezes NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak, cytowana w komunikacie.

List intencyjny przewiduje również wymianę wiedzy i dobrych praktyk dotyczących przejrzystego zarządzania środkami publicznymi przeznaczonymi na ochronę środowiska, wdrażania systemów monitorowania i weryfikacji efektów ekologicznych oraz projektowania skutecznych instrumentów wsparcia inwestycji środowiskowych i energetycznych.

Odbudowa Ukrainy pochłonie fortunę

Ponad 580 miliardów dolarów – tyle, według najnowszych wyliczeń Banku Światowego, ma kosztować odbudowa Ukrainy po wojnie.

Te dane padły podczas rozpoczętej w Gdańsku Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026), gdzie przez dwa dni politycy, samorządowcy i przedstawiciele biznesu będą rozmawiać o finansowaniu powojennej rekonstrukcji kraju.

W wydarzeniu swój udział odwołał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Kijów reprezentuje premier Ukrainy Julii Swyrydenko.

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