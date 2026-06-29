Sprawa dziennikarza TVN zatrzymanego przez CBA. Jest głos z prokuratury

W kwietniu ubiegłego roku prezenter TVN 24 Mateusz W. został zatrzymany przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego i tymczasowo aresztowany. Zatrzymanie ma związek ze sprawą zorganizowanej grupy przestępczej, w ramach której wcześniej zarzuty usłyszał były komendant policji Zbigniew M. Dziennikarz usłyszał m.in. zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Łącznie dostał pięć zarzutów.

"Celem było popełnienia przestępstw m.in. skarbowych, gospodarczych i przeciwko wymiarowi sprawiedliwości w zakresie utrudniania prowadzenia postępowania przygotowawczego przez organy ścigania poprzez udzielenia wsparcia sprawcom przestępstw, w tym mającego na celu odsunięcie referenta sprawy – prokuratora od prowadzenia śledztwa, tj. czynów z art. 258 § 1 k.k. i inne" – przekazała prokuratura.

Sprawa Mateusza W. Wciąż postępowanie przygotowawcze

Teraz Jakub Dłubacz z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu w komentarzu udzielonym portalowi Plejada powiedział, na jakim etapie jest sprawa.

– Prowadzona przez Wydział 1 Śledczy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu sprawa pozostaje na etapie postępowania przygotowawczego. Służby planują dalsze niezbędne czynności zmierzające do wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy oraz procesowego zabezpieczenia całości materiału dowodowego – przekazał.

Wcześniej prokuratura informowała, że postępowanie jest bardzo obszerne i obejmuje aż 600 tomów akt.

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