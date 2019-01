Wrocław: Psychiatra skazany za mowę nienawiści w Internecie

Mężczyzna w latach 2016-2017 na Facebooku umieścił trzy wpisy, które stały się przyczyną jego kłopotów z prawem. Zdaniem sądu jeden z nich miał charakter rasistowski, a dwa pozostałe wzywały do przestępstwa na tle narodowościowym – informuje portal tuwroclaw.com.

Kierownik oddziału psychiatrii udostępnił link do artykułu, gdzie "zbierali pieniądze na karabin na ciapatych". Mężczyzna zadeklarował, że "wrzuci 5 dych". Wstawił też materiał o muzułmanach w brytyjskim mieście Blackburn, który opatrzył komentarzem: "wystarczy otoczyć je drutem kolczastym z wieżyczkami strażniczymi". Trzeci wpis to komentarz do zdjęcia czarnoskórej kobiety. "A małpka na siedzeniu pasażera zbulwersowana, że ktoś im zdjęcie robi" – napisał psychiatra.

Lekarz tłumaczy, że to tylko żarty i nie czuje się winny. Jednak Sąd Okręgowy we Wrocławiu jest innego zdania. Psychiatra został skazany na osiem miesięcy ograniczenia wolności poprzez wykonywanie prac społecznych w wymiarze 30 godz. miesięcznie. Sąd wskazał, że jeden z wpisów miał charakter rasistowski, a dwa kolejne wyczerpywały znamiona mowy nienawiści.