"Ileż to było nieprzespanych nocy". Morawiecki o programie Mama4+

Zaprezentowane wczoraj przez szefa rządu i minister Elżbietę Rafalską świadczenie Mama4+ mogą otrzymać osoby, które urodziły i wychowały lub wychowały co najmniej 4 dzieci, i z powodu długoletniego zajmowania się potomstwem nie wypracowały emerytury minimalnej lub ich emerytura jest niższa od najniższego świadczenia.

– Cały nasz program Mama 4 Plus to nie jest zwykłe świadczenie czy zapomoga. To wyraz wdzięczności i ogromnego szacunku dla naszych mam, naszych babć, a także znak dla całego społeczeństw – tłumaczy premier Morawiecki, w spocie zaprezentowanym przez KPRM.

– Musimy jako społeczeństwo pamiętać o naszych mamach, o babciach, o tych wszystkich, którzy tak wiele dali nam wszystkim. Tak wiele poprzez wychowanie, poprzez miłość poprzez ciepło. Ktoś powie, że wychowanie zrównujemy z pracą, ale czy wychowanie dzieci, wielu dzieci, czwórki czy więcej to nie jest właśnie bardzo ciężka praca jednocześnie? Ileż to było nieprzespanych nocy, ile trudu, wysiłku, czasami łez, ale też oczywiście i wiele uśmiechu – podkreślił dalej szef rządu.

