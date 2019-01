Ważny światowy przywódca odwiedzi Polskę

Polskę w Davos reprezentują prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki. W ramach swojego pobytu na forum, przywódca RP spotkał się z zaprzysiężonym niedawno prezydentem Brazylii. 64-letni Jair Bolsonero funkcję prezydenta Brazylii sprawuje od 1 stycznia.

"W #Davos19 @AndrzejDuda spotkał się z @jairbolsonaro, nowo wybranym Prezydentem Brazylii, która jest dla nas największym partnerem gospodarczym w Ameryce Płd. W pierwszych trzech kwartałach 2018r. obroty wzrosły o 47%, a polski eksport do Brazylii zwiększył się o 26%" – czytamy na oficjalnym profilu Kancelarii Prezydenta na Twitterze.

W czasie spotkania, prezydent Andrzej Duda zaprosił Bolsonero do odwiedzenia naszego kraju. Przywódca Brazylii przyjął zaproszenie. Niewykluczone, że przyjedzie do Polski jeszcze w tym roku. Co więcej, obaj prezydenci nie wykluczyli, że wizycie mogłoby towarzyszyć polsko-brazylijskie forum gospodarcze.