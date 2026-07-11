W środku nocy przyjechali do Domostawy. "Zbrodnia wciąż trwa!"

11 lipca 1943 r. miała miejsce tzw. krwawa niedziela na Wołyniu. Oddziały partyzanckie ukraińskich nacjonalistów, wspierane przez ludność cywilną, zaatakowały miejscowości na Wołyniu i zamordowały mieszkających tam Polaków. Rozpoczęto jednoczesny atak na trzy powiaty: horochowski, włodzimierski i kowelski. Była to bardzo dobrze zaplanowana akcja. Mordowano bezwzględnie wszystkich bez względu na wiek i płeć (mówiono o konieczności wymordowania wszystkich Polaków do siódmego pokolenia wstecz).

Niektórym Polakom udało się schronić przed rzezią w większych miastach, ale tam wpadali w ręce Niemców. Część wsi zorganizowała obronę przeciwko bojówkom UPA, lecz oddziały ukraińskie były dużo lepiej uzbrojone, wspierane nie raz przez Niemców i miały przewagę liczebną.

Tzw. krwawa niedziela była punktem kulminacyjnym rzezi wołyńskiej. 11 lipca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA.

Wymowny transparent o rzezi wołyńskiej

"83. rocznica rzezi wołyńskiej. Ukraińcy wymordowali ok. 120 tysięcy Polaków. Głównie kobiet i dzieci. Przyjechaliśmy dziś do Domostawy w środku nocy z całej Polski, by oddać hołd pomordowanym rodakom. Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary" – przekazał Tomasz Grabarczyk.

Politycy Konfederacji odpalili race przed pomnikiem "Rzeź Wołyńska" w Domostawie oraz rozwinęli baner o treści: "Zbrodnia, która nie została rozliczona, wciąż trwa!". Wcześniej uczestniczyli w nabożeństwie w intencji Polaków pomordowanych przez Ukraińców. Sławomir Mentzen opublikował na platformie X nagranie z obchodów.

Pomnik ofiar rzezi wołyńskiej w Domostawie

Pomnik w Domostawie (woj. podkarpackie) został wzniesiony w roku 2024. Poświęcenie i odsłonięcie pomnika nastąpiło 14 lipca 2024 r., w 81. rocznicę kulminacji masowych zbrodni na Polakach na Wołyniu. Autorem pomnika jest Andrzej Pityński. 14-metrowy monument waży 14 ton i ma kształt orła, którego korpus jest umieszczony w płomieniach. Całkowita wysokość razem z cokołem wynosi 20 metrów.





W środku monumentu znajduje się wycięty krzyż, a w nim trójzębne widły, symbolizujące tryzub, na które nabite jest ciało dziecka. U jego podstawy z jednej strony znajduje się rodzina z dziećmi w płomieniach, a z drugiej – głowy dzieci nabite na sztachety płotu, również w płomieniach. W górnej części pomnika, na skrzydłach orła, umieszczone zostały nazwy miejscowości, w których doszło do mordów dokonywanych przez UPA.

Czytaj też:

PiS nie chce Ukrainy w Unii Europejskiej. Złoży projekt uchwały