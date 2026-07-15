Polskie samoloty przechwyciły rosyjskie nad Bałtykiem. "Agresywna obserwacja"

"Rosjanie po raz kolejny prowadzili nad Bałtykiem agresywną obserwację naszych ćwiczeń zgrywania systemów obrony powietrznej. Dlatego została poderwana para dyżurna naszych samolotów z Malborka, która przechwyciła parę Su-30SM2 z Królewca. Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Dodatkowo nad Bałtykiem operowała para myśliwców ze Szwecji, która eskortowała przechwycone rosyjskie maszyny" – poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w serwisie X.

Wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) poinformowało o operacji "Zatoka" i działaniach prowadzonych w ramach aktywności Baltic Centry. "Są ze sobą skoordynowane, aby skutecznie chronić infrastrukturę krytyczną, monitorować sytuację na Bałtyku i przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom" – czytamy.

Rosja wzmaga prowokacje

Do podobnego incydentu z udziałem rosyjskiej maszyny doszło we wtorek po godz. 12 w odległości ok. 30 km od Ustki. Para polskich samolotów przechwyciła rosyjskiego rozpoznawczego Ił-20. Szef MON odniósł się do sytuacji również podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. – Dzisiaj po godzinie 12. nad Bałtykiem, około 30 kilometrów od Ustki, nad wodami międzynarodowymi doszło do przechwycenia przez parę dyżurną naszych samolotów bojowych rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20. Po kontakcie i po sygnałach o tym, że powinien opuścić tę przestrzeń, samolot oddalił się w kierunku Rosji – przekazał minister. – To pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej. Rosja cały czas prowadzi wojnę hybrydową, rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw NATO – informował wtedy minister obrony.

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