Koniec wojny o sukcesję w Polsacie. Zapadł wyrok

Orzeczenie dotyczy sporu pomiędzy Zygmuntem Solorzem a Tobiasem Solorzem, Aleksandrą Żak i Piotrem Żakiem, podała spółka. Oznacza to ostateczne zakończenie sporu o sukcesję w Grupie Polsat Plus.

Nie będzie już procedury odwoławczej

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ostatecznie kończy postępowanie i zamyka procedurę odwoławczą. Oznacza to definitywne zakończenie postępowania sądowego trwającego od sierpnia 2024 roku oraz potwierdza skuteczność sukcesji dokonanej 2 sierpnia 2024 r., podkreślono.

Zgodnie z otrzymaną przez Cyfrowy Polsat informacją, zarówno wyrok Sądu Książęcego pierwszej instancji w Liechtensteinie oddalający powództwo Zygmunta Solorza dotyczące zmian w statucie TiVi Foundation, jak i wyrok Sądu Apelacyjnego w Liechtensteinie oddalający apelację Zygmunta Solorza i tym samym uznający racje Tobiasa Solorza, Aleksandry Żak i Piotra Żaka, pozostają wiążące.

Potwierdza to skuteczne, prawomocne i niepodważalne przekazanie pełnego wpływu na działalność Fundacji TiVi, a co za tym idzie zdolności do pełnego zarządzania Grupą Polsat Plus i jej spółkami zależnymi Tobiasowi Solorzowi, Aleksandrze Żak i Piotrowi Żakowi. Zgodnie z wyrokami sądów Zygmunt Solorz uczynił to w pełni świadomie i zgodnie z realizowanym od lat planem sukcesyjnym, wynika z materiału.

Koniec sporu między Solorzem a jego dziećmi

"Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Liechtensteinie definitywnie kończy spór pomiędzy Zygmuntem Solorzem a Tobiasem Solorzem, Aleksandrą Żak i Piotrem Żakiem. Nie ma już od niego żadnej drogi odwoławczej. Kwestia przekazania Tobiasowi, Aleksandrze i Piotrowi pełnego wpływu na działalność Fundacji TiVi oraz pełnego zarządzania Grupą Polsat Plus jest niepodważalna. Grupa działa stabilnie, realizuje wszystkie cele zgodnie z planem i kończy przygotowanie nowej strategii, którą, zgodnie z zapowiedziami, ogłosi jesienią" – powiedział przewodniczący rady nadzorczej Grupy Polsat Plus Daniel Kaczorowski, cytowany w komunikacie.

Ponadto Sąd Najwyższy na Cyprze zniósł wszystkie tymczasowe zabezpieczenia, o które wnioskował Zygmunt Solorz.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel (Grupa Polsat Plus) tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną. Akcje spółki są notowane na GPW od 2008 r.

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