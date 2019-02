Kryzys w Wenezueli. Polska popiera Juana Guaido

O swojej decyzji szef MSZ Jacek Czaputowicz mówił już po wczorajszej rozmowie z chilijskim ministrem spraw zagranicznych Roberto Ampuero Espinozą.

Szef chilijskiej dyplomacji podkreślił, że Wenezuelczycy mają prawo do decydowania o swojej przyszłości. Wyraził jednocześnie przekonanie, że Nicolas Maduro nie jest właściwą osobą do organizowania wyborów ani prowadzenia rozmów z opozycją. Minister Ampuero Espinoza zaznaczył, że w obliczu obecnej sytuacji w Wenezueli państwa Ameryki Łacińskiej opowiadają się za uznaniem lidera opozycji i przewodniczącego parlamentu Juana Guaidó za tymczasowego prezydenta, oczekując że zagwarantuje on przeprowadzenie wolnych i demokratycznych wyborów w Wenezueli – czytamy na stronie polskiego MSZ.

W trakcie rozmowy minister Jacek Czaputowicz stwierdził, że podziela przedstawioną ocenę sytuacji w Wenezueli. Szef polskiej dyplomacji poinformował swego rozmówcę, że wobec braku rozpisania przedterminowych wyborów prezydenckich przez Nicolasa Maduro, Polska zamierza, wraz z innymi państwami UE, uznać Juana Guaidó, przewodniczącego demokratycznie wybranego Zgromadzenia Narodowego, jako tymczasowego prezydenta Wenezueli, na którym będzie spoczywać zadanie zorganizowania wolnych, uczciwych i demokratycznych wyborów – podaje dalej ministerstwo.

Decyzję o uznaniu władzy Guaidó Czaputowicz potwierdził dzisiaj w Brukseli. Szef polskiego MSZ przebywa obecnie w stolicy Belgii, gdyż uczestniczy w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej i Ligi Państw Arabskich.