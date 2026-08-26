Zbadano przestępczość wśród cudzoziemców. Oto jak wypadają Ukraińcy

Komenda Główna Policji udostępniła dane dotyczące narodowości osób podejrzanych o przestępstwa w 2026 roku. Podejrzanymi najczęściej byli: Ukraińcy (5616 osób), Gruzini (663), Białorusini (567), Kolumbijczycy (271) i Mołdawianie (234).

Ukraińcy pozostają najliczniejszą grupą obcokrajowców w Polsce. Chodzi o około 1,8-1,9 mln osób. Z tych danych wynika, że trzech na tysiąc Ukraińców jest podejrzanych o o popełnienie przestępstwa, a niemal identyczny wynik notują Białorusini (dla porównania wśród Polaków ten odsetek wynosi cztery na tysiąc).

Ten wynik jest znacznie wyższy wśród Gruzinów – aż około 13 osób na tysiąc jest podejrzanych o popełnienie przestępstwa.Z kolei wśród około 26 tys. Kolumbijczyków przebywających w Polsce na tysiąc osób około 10 jest podejrzanych o łamanie prawa. Wśród Mołdawian ten wynik wynosi osiem na tysiąc.

Portal Interia precyzuje, że policyjne dane dotyczą jedynie spraw zakończonych. – Zarówno rejestracja podejrzanego jak i pokrzywdzonego widoczna jest w statystyce przestępczości dopiero w chwili zakończenia prowadzonego postępowania, a podejrzany w zestawieniach statystycznych prezentowany jest jednokrotnie przy kwalifikacji czynu wiodącego – mówi podinsp. Monika Matyjewicz Radca Wydziału Prasowo-Informacyjnego Komendy Głównej Policji.

Dlaczego pogorszyły się relacje z Ukraińcami?

Spory dotyczące zbrodni wołyńskiej i polityki historycznej, zakres świadczeń społecznych dla Ukraińców oraz rosyjska propaganda i dezinformacja – to trzy najczęściej wskazywane przez Polaków przyczyny pogorszenia stosunku do Ukraińców.

W badaniu przeprowadzonym przez CBOS na zlecenie "Dziennika Gazety Prawnej" 45,4 proc. respondentów wskazało na spory dotyczące zbrodni wołyńskiej i polityki historycznej.

Drugim najczęściej wymienianym powodem był zakres świadczeń społecznych przysługujących Ukraińcom w Polsce – 36,4 proc. ankietowanych. Na aktywność rosyjskiej propagandy i dezinformacji w internecie wskazało 26,2 proc. badanych.

24,4 proc. respondentów jako przyczynę pogorszenia relacji wymieniło działania lub wypowiedzi ukraińskich polityków dotyczące Polski. 17,8 proc. wskazało na własne doświadczenia w kontaktach z Ukraińcami. Jedynie 7,6 proc. badanych uznało, że stosunek Polaków do Ukraińców nie uległ pogorszeniu.

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