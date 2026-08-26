Zapewniała, że te produkty leczą Hashimoto. Piosenkarka stanie przed sądem

Prokuratura zarzuca piosenkarce przypisywanie właściwości leczniczych produktom, które nie spełniają wymogów przewidzianych dla leków. Chodzi o dwa suplementy sygnowane przez Dodę i przekaz dotyczący m.in. leczenia choroby Hashimoto.

Akt oskarżenia został skierowany do sądu 24 sierpnia 2026 roku. Informację przekazała w środę Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Sprawa dotyczy dwóch produktów: "Doda D’eau Mega Colostrum 60 kapsułek" oraz "Doda D’eau Foods Hashi Gummies" – żelków bez dodatku cukru z witaminą D3, selenem i jodem.

Prokuratura: Doda mówiła, że produkty leczą Hashimoto

Według prokuratury Dorota R. miała dopuścić się zarzucanego jej czynu między 7 maja a 3 czerwca 2025 roku. Chodzi o materiały publikowane na portalu X.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie podała, że piosenkarka jest oskarżona o przypisywanie obu produktom właściwości produktów leczniczych i zapewnianie w materiale audiowizualnym, że są to produkty leczące przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, czyli chorobę Hashimoto, a także inne schorzenia dotyczące zaburzeń funkcjonowania tarczycy.

Jak zaznaczyła prokuratura, produkty te "nie spełniają wymogów określonych w ustawie".

Zarzut usłyszała pod koniec lipca

Postępowanie przygotowawcze prowadzone było w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie. Dorocie R. zarzut ogłoszono 27 lipca 2026 roku. Dwa dni później Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała o przebiegu czynności z udziałem piosenkarki. – Podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, złożyła wyjaśnienia i wnioski o przeprowadzenie dowodów” – przekazał bezpośrednio prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Za czyn zarzucany piosenkarce przewidziana jest kara grzywny. – Za popełnienie czynu z art. 130 Ustawy Prawo farmaceutyczne oskarżonej grozi kara grzywny wymierzona w systemie stawek dziennych – od 10 do 540 stawek, gdzie stawka dzienna może wynosić od 10 do 2000 zł – poinformował prokurator Marek Marciniak z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

To kolejna sprawa Doroty R. przed sądem

Pod koniec czerwca do Sądu Okręgowego w Warszawie skierowano także akt oskarżenia przeciwko Dorocie R. i jej byłemu mężowi Emilowi S. Tamta sprawa dotyczy nieprawidłowości finansowych w dwóch związanych z nimi spółkach producenckich.

Według ustaleń śledczych Emilowi S. zarzucono 198 czynów, w tym udaremnienie zaspokojenia wierzycieli na kwotę ponad 12 mln zł oraz przywłaszczenie mienia powierzonego przez inwestorów na łączną kwotę przekraczającą 23 mln zł. Dorocie R. zarzucono w tej sprawie pomocnictwo w udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli na kwotę ponad 12 mln zł.