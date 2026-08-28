Nikogo tam nie było!

ĆWIERKOT Z dziennikarskiego obowiązku (jaka fajna fraza!) musimy odnotować powstanie nowego gatunku wywiadu, mianowicie wywiadu adwokackiego. Stop.
Co niezwykłe, gatunek ten powstał jednocześnie w dwóch telewizjach, a powstanie zawdzięczamy dwóm zaprzyjaźnionym ze sobą adwokatom: Romanowi Giertychowi i Jackowi Dubois. Stop. Obaj są obrońcami byłego szefa Zondacrypto Przemysława Krala.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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