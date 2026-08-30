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  • Rafał A. ZiemkiewiczAutor:Rafał A. Ziemkiewicz

Uciekający Tusk

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Donald Tusk, premier
Donald Tusk, premier Źródło: KPRM
„Nie wybieram się do Brukseli. Nigdzie się nie wybieram, mówiłem to już ze sto pięćdziesiąt razy – to, co mamy do zrobienia w Polsce, jest najważniejsze, i na tym się skupiam”. Tę deklarację Donald Tusk złożył publicznie pod koniec lipca 2014 r., w istocie po raz kolejny – o tym, że nie ubiega się o żadne stanowisko w UE, zapewniał wcześniej może nie aż sto pięćdziesiąt razy, ale wielokrotnie. W sierpniu Rada Europejska wybrała Tuska na jej nowego przewodniczącego, a w połowie września ówczesny prezydent, Bronisław Komorowski, przyjął jego dymisję z funkcji premiera. Dziś Tusk zachowuje się podobnie

W 2015 r. Bronisław Komorowski wraz z Ewą Kopacz, którą wyznaczył Tusk na swoje miejsce, doprowadzili Platformę Obywatelską do katastrofy: podwójnej przegranej i utraty władzy na dwie kadencje. W istocie zjazd po równi pochyłej zaczął się wcześniej. Już niemal dwa lata przed wyborem Tuska na szefa RE, we wrześniu 2012 r., Roman Giertych ostrzegał w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”, że gwałtowny skręt w lewo, dokonany przez Donalda Tuska, może doprowadzić do wyborczego zwycięstwa PiS. Polacy, argumentował Giertych, są z usposobienia tradycjonalistyczni, centrowi i bardzo podobała im się dotychczasowa narracja Tuska, który dystansował się od „skrajności” z lewa czy prawa i prezentował jako zdroworozsądkowy „pragmatyk”, niechętny wszelkim ideologiom, zainteresowany jedynie „ciepłą wodą w kranie” oraz budowaniem autostrad, mostów i stadionów. Ponieważ Giertych radę na zauważalną zmianę kursu PO ku lewicy, i to w jej najbardziej „genderowym” wydaniu, widział w uzupełnieniu rządzącej koalicji o komponent katolicko-narodowy (ale „konstruktywny”, taki w stylu PRL-owskiego Stowarzyszenia PAX) i podejmował się sam taki komponent stworzyć, jego przestrogi uznano za autopromocję i nie potraktowano ich poważnie.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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