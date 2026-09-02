Sąd Najwyższy orzekł prawomocnie, kto jest Prokuratorem Krajowym

Sąd Najwyższy umorzył postępowanie dyscyplinarne wobec prokuratora Jakuba Romelczyka, zawieszonego w 2024 r. przez Adama Bodnara. Sąd Najwyższy uzasadnił to pominięciem w procedurze powołania Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego i oparcia się na decyzji Dariusza Korneluka, co miało zdaniem sądu stanowić naruszenie przepisów, skutkujące finalnie nieważnością całego postępowania.

Dyscyplinarka Romelczyka. Dlaczego to przełomowe orzeczenie?

Sędziowie przy zdaniu odrębnym ławnika uznali, że oskarżający Romelczyka rzecznik dyscyplinarny ad hoc prokurator Agata Baryła została nieprawidłowo powołana, bo na wniosek Dariusza Korneluka.

Radio Wnet zwraca uwagę, że "orzeczenie to może wywrócić do góry nogami inne głośne postępowania dyscyplinarne, w tym przede wszystkim głośną sprawę przeciwko zastępcy Prokuratora Generalnego Michałowi Ostrowskiemu, dotyczącą wszczęcia śledztwa dot. zamachu stanu".

Sąd Najwyższy uznał, że sprawa zawieszenia Jakuba Romelczyka musi zostać umorzona z powodu braku skargi uprawnionego podmiotu. Orzeczenie to może odegrać fundamentalną rolę w zakresie dalszego losu postępowań dyscyplinarnych.

Sąd Najwyższy: Prokuratorem Krajowym jest Dariusz Barski, nie Dariusz Korneluk

Poniżej kluczowy fragment uzasadnienia Sądu Najwyższego.

"W niniejszej sprawie odwołanie od postanowienia Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym z dn. 20 lutego 2025 roku wniosła prok. Agata Baryła, która została powołana przez ministra sprawiedliwości do pełnienia funkcji rzecznika dyscyplinarnego w celu wstąpienia do postępowania wyjaśniającego. Następnie odwołanie cofnęła. Wskazać tutaj należy, że rzecznik dyscyplinarny przy ministrze sprawiedliwości powoływany jest spośród każdorazowo wskazanych do sprawy przez Prokuratora Krajowego prokuratorów. Powołanie rzecznika dyscyplinarnego wymaga zatem współdziałania dwóch podmiotów: ministra sprawiedliwości i Prokuratora Krajowego. W tym miejscu należy zaznaczyć – prawidłowo powołanego Prokuratora Krajowego. (...) Sąd Najwyższy stwierdza, że Dariusz Barski ma status Prokuratora Krajowego w służbie czynnej, co też Sąd Najwyższy stwierdził wielokrotnie. Dlatego też należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie prok. Agata Baryła nie jest legalnie powołanym rzecznikiem dyscyplinarnym ministra sprawiedliwości, ponieważ w procedurze jej powołania nie uczestniczył legalnie powołany Prokurator Krajowy" – wskazała sędzia SN i przewodnicząca składu, Maria Szczepaniec.

Sprawa Ostrowskiego. Jest pierwszy skutek

Radio Wnet zwróciło uwagę, że pierwszy skutek orzeczenia w sprawie Romelczyka wystąpił jeszcze tego samego dnia. W środę w Prokuraturze Krajowej odbywało się bowiem posiedzenie w jednej ze spraw dyscyplinarnych Zastępcy Prokuratora Generalnego Michała Ostrowskiego. Oskarżającym jest w niej rzecznik dyscyplinarny ad hoc Andrzej Janecki, który w Prokuraturze Krajowej pełni również funkcję Dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego.

Sęk w tym, że okoliczności jego powołania są analogiczne do tych, w których rzecznikiem ad hoc została prokurator Agata Baryła. Ostrowski podniósł zatem przed sądem dyscyplinarnym, że w sprawie brak jest prawidłowo powołanego oskarżyciela, co powinno być przesłanką do umorzenia postępowania. Sąd dyscyplinarny odroczył posiedzenie, w celu zapoznania się z orzeczeniem Sądu Najwyższego.

Czytaj też:

Prokurator Ostrowski wygrywa z Bodnarem i Żurkiem. Sąd podjął decyzję