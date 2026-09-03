Giertych grzmi: To publicysta Kanału Zero. Stanowski: Taki, jak z pana

W środę służby zatrzymały trzy osoby w związku z postępowaniem dotyczącym giełdy kryptowalut Zondacrypto. Czynności prowadzone są na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach. Jednym z zatrzymanych jest Rafał Zaorski, prezes Krypto Jam S.A. i inwestor związany z rynkiem kryptowalut. Zaorskiego zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Następnie został doprowadzony do katowickiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej. – Jestem poszkodowany – powiedział dziennikarzom przed wejściem do budynku.

Zatrzymanie Zaorskiego. Giertych uderza w Stanowskiego i Kanał Zero

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych obrońca Przemysława Krala.

"Pozdrowienia dla wszystkich pracujących w Kanale Zero" – napisał na platformie X Roman Giertych, publikując kadr z Kanału Zero, na którym prezentowany jest Rafał Zaorski.

"Pocieszne" – skomentował Krzysztof Stanowski, dodając płaczącą ze śmiechu emotikonę.

"Publicysta Kanału Zero Rafał Z. okazuje się kluczowym dzisiejszym zatrzymanym. Może ujawni co się stało z pieniędzmi ZondaCrypto. Jak tam mija wieczór panie @K_Stanowski? Ciepło dzisiaj po tych deszczach, prawda?" – nie odpuszczał poseł KO.

"Panie Romku, mija świetnie. (…) A z Rafała Zaorskiego taki publicysta Kanału Zero jak z pana: też pan nagrał kiedyś dla nas jeden film" – odpowiedział szef Kanału Zero.

W styczniu 2024 r. Rafał Zaorski został ogłoszony prowadzącym program "Rynkowe zero" w Kanale Zero i krótko współpracował z mediami Krzysztofa Stanowskiego.

Afera Zondacrypto

Sprawa Zondacrypto jest w ostatnich dniach na czołówkach mediów w Polsce. W kwietniu Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo dotyczące możliwego oszustwa wobec klientów giełdy. Wcześniej media informowały o problemach z jej płynnością finansową oraz o powiązaniach spółek związanych z Przemysławem Kralem z politykami prawicy.

Doniesienia prasowe dotyczyły m.in. wpłat od spółek Krala na fundacje związane ze Zbigniewem Ziobrą (PiS) i Przemysławem Wiplerem (Konfederacja) oraz kontaktów biznesmena z politykami zajmującymi się regulacjami rynku kryptowalut.

W centrum politycznego sporu znalazła się także ustawa regulująca rynek kryptoaktywów, której kolejne wersje były wetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego.

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