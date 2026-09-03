Rosjanie 40 km od Ustki. Polskie myśliwce przechwyciły samolot

Kosiniak-Kamysz przekazał w czwartek (3 września) za pośrednictwem serwisu X, że rosyjski samolot nie miał włączonych urządzeń identyfikacyjnych i stwarzał zagrożenie dla lotnictwa cywilnego. "Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" – napisał szef MON.

Kolejne przechwycenie rosyjskich samolotów nad Bałtykiem. Polska poderwała myśliwce

To już druga taka sytuacja w tym tygodniu. W poniedziałek (31 sierpnia) polskie myśliwce przechwyciły rosyjskiego Ił-a, który znajdował się 30 km na północ od Łeby. Jak poinformował szef MON, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem.

Przechwycenie samolotu nad wodami międzynarodowymi oznacza jego identyfikację przez myśliwce, a w razie potrzeby także nawiązanie łączności i eskortowanie maszyny poza obszar odpowiedzialności polskiego lotnictwa. Tego typu działania są standardową procedurą stosowaną w przypadku niezidentyfikowanych lub utrudniających identyfikację statków powietrznych.

Rosyjskie samoloty rozpoznawcze regularnie pojawiają się w rejonie Bałtyku, a ich loty w pobliżu państw NATO są monitorowane przez siły powietrzne krajów regionu i sojuszników, m.in. w ramach misji Baltic Air Policing.

Rosyjscy piloci wojskowi szczególnie zwiększyli swoją aktywność w regionie po agresji na Ukrainę, która trwa od lutego 2022 r. i doprowadziła do największego od upadku ZSRR kryzysu w stosunkach między Moskwą a państwami UE i całym Zachodem.

Putin o Ukrainie: Jest szansa na porozumienie

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w czwartek (3 września) we Władywostoku, że istnieje szansa na porozumienie pokojowe kończące wojnę na Ukrainie. Jak dodał, to Moskwa i Kijów muszą rozwiązać ten konflikt między sobą.

Putin podkreślił, że Moskwa jest wdzięczna wszystkim państwom, które podejmują wysiłki na rzecz osiągnięcia pokoju na Ukrainie. Wskazał w tym kontekście na Stany Zjednoczone i Chiny, które – jak mówił – zwracają uwagę na kwestię wojny i wspierają jej rozwiązanie środkami pokojowymi.

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