Pilny alert RCB dla mieszkańców dwóch województw. "Śledź komunikaty"

"UWAGA! UWAGA! UWAGA! ROSYJSKI ATAK POWIETRZNY NA TERENIE UKRAINY. SYTUACJA JEST MONITOROWANA. W PRZESTRZENI RP OPERUJE POLSKIE LOTNICTWO. ŚLEDŹ KOMUNIKATY" – napisano w alercie RCB.

Alert RCB dla mieszkańców woj. lubelskiego i podkarpackiego

RCB wyjaśniło w komunikacie, że alert został wysłany do mieszkańców woj. lubelskiego i podkarpackiego. Chodzi o powiaty w woj. lubelskim: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

W woj. podkarpackim chodzi zaś o Tarnobrzeg oraz powiaty: tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

Chaos komunikacyjny po tym, jak rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie

Alerty RCB stały się przedmiotem debaty publicznej po tym, jak na koniec lipca, rosyjska rakieta manewrująca Ch-101 naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Pocisk spadł na terenie niezabudowanym w okolicach wsi Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim, około 100 kilometrów od granicy polsko-ukraińskiej. Do zdarzenia doszło podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę w nocy z 29 na 30 lipca. Incydent z rakietą na Lubelszczyźnie wywołał istotne pytania o gotowość państwa polskiego na zagrożenia z powietrza oraz funkcjonowanie systemu ostrzegania ludności. Mieszkańcy siedmiu powiatów województwa lubelskiego usłyszeli syreny alarmowe, natomiast nie otrzymali alertu RCB z wyjaśnieniem sytuacji.

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