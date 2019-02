Spada liczba ludności Rosji. Atlantic Council proponuje, aby Zachód zaczął grać kartą rosyjskiej emigracji

Specjaliści zwracają uwagę, że jest to wynik gorszy niźli oczekiwano jeszcze pod koniec ubiegłego roku, kiedy przeprowadzono wstępne szacunki. Wówczas rosyjskie służby statystyczne twierdziły, że ludność kraju zmniejszyła się w ubiegłym roku o 86,7 tys. osób. Trzeci rok z rzędu liczba zmarłych jest w Rosji większa niźli rodzących się, przy czym trend ten ulega wyraźnemu pogłębieniu. W ubiegłym roku ujemny przyrost naturalny wynosił 218,4 tys. osób, podczas gdy rok wcześniej było to 134,4 tys., a w 2016 roku 2,3 tys.

Po raz pierwszy od wielu lat spadkowi ludności Federacji Rosyjskiej z powodów naturalnych nie był w stanie zaradzić napływ emigrantów, który w roku ubiegłym osiągnął najniższy od 2005 roku poziom. Z danych Rosstatu wynika, że w 2018 roku osiedliło się w Rosji 124,9 tys. osób, co z porównaniu z rokiem 2017 było liczba mniejszą o 41 %. W największym stopniu zmniejszyła się liczba emigrujących do Rosji obywateli Ukrainy, których było trzy razy mniej w roku ubiegłym w porównaniu z rokiem 2017. Przybywający do Rosji na stałe rekrutują się głównie z państw Azji Środkowej – Tadżykistanu oraz Kazachstanu. Jeśli odzie o czasową emigrację zarobkową liderem jest Uzbekistan, z którego rekrutowało się 4,5 mln przybyłych do Federacji Rosyjskiej. Szacuje się, że czasowo w Rosji przebywa i pracuje, głównie w budownictwie, 1,25 mln Uzbeków.

Atlantic Council, opublikował pod koniec minionego tygodnia, raport poświęcony emigracji obywatel Federacji Rosyjskiej. Według ich badań, w czasie osiemnastu lat rządów Putina, kraj opuściło od 1,6 do 2 mln, głównie młodych i dobrze wykształconych, osób. Proces ten uległ znacznemu przyspieszeniu po tym, jak Putin ponownie objął funkcję Prezydenta w 2012 roku. Zdaniem autorów raportu, analizy które nie ograniczały się wyłącznie do kwestii statystycznych, ale również polegały na badaniach ankietowych wśród tych którzy zdecydowali się wyjechać, nowa fala emigracji z Rosji, obejmuje ludzi młodych, dobrze wykształconych, przeciwników obecnego reżimu, którzy utrzymują związki z krajem i są zainteresowani zmianami. Ci którzy wyjechali z Rosji po 2012 roku znacznie bardziej niżli emigranci czasów Jelcyna „cechują się prozachodnią i liberalną orientacją, a także są aktywniejsi politycznie”, co przekłada się na dążenie do „popierania antyputinowskiej opozycji niesystemowej”.

W konkluzji autorzy raportu Atlantic Council proponują aby „Zachód z większą gotowością przyjmował emigrantów z Rosji”, którzy w przyszłości mogą stać się impulsem demokratycznych przemian w Rosji, a ich opinie winny w większy stopniu wpływać na charakter relacji Zachodu z Kremlem.