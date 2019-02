„Czy to nie jest pedofilia?”. Małopolska Kurator Oświaty o Karcie LGBT+

– Warszawę stać na to, żeby być miastem uśmiechniętym – przekonywał 18 lutego prezydent stolicy, podpisując Kartę LGBT. Co zawiera dokument? Jak czytamy na stronie Stowarzyszenie Miłość nie Wyklucza, miasto zamierza zdecydowanie zaangażować się w promowanie środowisk LGBT, a także wprowadzić do szkół „nowoczesną” edukację seksualną.

Apel do Rafała Trzaskowskiego

Kilka dni temu sprawę skomentowała, Barbara Nowak – Małopolska Kurator Oświaty. „Czy Rafał Trzaskowski poinformował czym lgbt jest naprawdę? CZY WSPOMNIAŁ, ŻE TO PROPAGOWANIE MIĘDZY INNYMI PEDOFILII?” – napisała Nowak na Twitterze (pisownia wpisu oryginalna).

Post Barbary Nowak spotkał się z krytyką części środowisk, które twierdzą, że małopolska kurator przesada. Ta jednak w odpowiedzi na krytykę, nie wycofała się ze swoich słów, ale w krótkim nagraniu tłumaczy dlaczego wiąże podpisanie Karty LGBT+ z promowaniem pedofilii.

Szanowni Państwo dla wszystkich, którzy nie zrozumieli i ulegli emocjom, podsycanym przez niektóre media, wyjaśniam treść mojego wpisu na TT dotyczącego deklaracji LGBT+ – mówi Nowak na nagraniu.

Światowa Organizacja Zdrowia o seksie

Jak tłumaczy małopolska kurator, prezydent Trzaskowski podpisał deklarację, w której „łączy LGBT z zapisami standardów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). – Czy są te zapisy? Żeby nie być gołosłowną zacytuje – mówi na nagraniu Nowak i prezentuje kilka „zaleceń” WHO w zakresie edukacji 9-letnich dzieci.

„Naucz dziecko skutecznego stosowania prezerwatywy, naucz dziecko podejmowania świadomych decyzji dotyczących zyskiwania bądź nie doświadczeń seksualnych czy naucz dziecko brania odpowiedzialności za bezpieczne i przyjemne doświadczania seksualne” – cytuje kolejne wskazówki Światowej Organizacji Zdrowia Nowak.

– Czy to nie jest pedofilia? Czy to nie jest namawianie dziecka do innej czynności seksualne? Proszę Państwa jak się mają czuć rodzice, którzy wiedzą, że ich dziecko nabywa takiej wiedzy. Jak się mają czuć nauczyciele, którym nakazuje się uczenia dzieci treści pedofilskich – podkreśla małopolska kurator, ponownie apelując do Rafała Trzaskowskiego o wycofanie się z zapisów Karty LGBT+.

