"Szlag mnie trafia!", "po wyborach powiedzą, że prezes znowu był na proszkach". Niesmaczne wystąpienie Sikorskiego

Były minister spraw zagranicznych jest jednym z kandydatów Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego. Podczas odbywającej się dziś w Warszawie Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej Radosław Sikorski tłumaczył powody dla których zdecydował się kandydować. W jego wystąpieniu nie zabrakło również niesmacznych drwin z prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.

– Idą wybory i prezes znowu się zmienił. Już nie „wyimaginowana wspólnota”, już nie „unijna szmata”, już nie „konzentrationslager Europa”, tylko przyszłość Polski. Ale wiecie co? Ja im nie wierzę. Po wyborach powiedzą, że prezes znowu był na proszkach i to się wszystko nie liczy – mówił Sikorski. Dlaczego zdecydował się kandydować? – Bo polexit już się dzieje! – mówił. – Już nas wyprowadzili z automatycznej procedury stosowania europejskiego nakazu aresztowania. Gdyby dzisiaj Polska kandydowała do NATO czy UE, to by takiej Polski nie przyjęli. Jest o co walczyć! – podkreślał. Jak dodawał, kandyduje, bo się "stęsknił" i dlatego, że kiedy widzi, "jak marnowany jest dorobek całego pokolenia „Solidarności” i pozycja międzynarodowa Polski, to go po prostu szlag trafia!". – Kandyduję bo nie chcę pozwolić tej ekipie bezczelnych partaczy na wyprowadzenie nas z UE – dodawał.