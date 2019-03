Dworczyk: Budżet nie jest workiem bez dna

Minister Dworczyk był dziś gościem Bogdana Rymanowskiego w programie "Wydarzenia i Opinie" na antenie Polsat News. Rozmowa odbywała się w kontekście dużego prawdopodobieństwa strajku nauczycieli. Przypomnijmy, że Związek Nauczycielstwa Polskiego planuje jego organizację w okresie egzaminów - 8 kwietnia. Nauczyciele żądają 1000 zł podwyżki.

Gość Bogdana Rymanowskiego przypomniał, że rząd Zjednoczonej Prawicy wprowadził bardzo wiele programów solidarnościowych i rozwojowych. Wymienił tu obniżenie PIT-u z 18 na 17 proc., zlikwidowanie PIT-u dla osób do 26 roku życia czy 500+. – Na te programy potrzebne są środki z budżetu – mówił i podkreślał, że "budżet nie jest workiem bez dna".

– W związku z tym, konstruując i planując w sposób odpowiedzialny budżet, trzeba powiedzieć w pewnym momencie "stop". I na dzisiaj, dopóki nie nastąpi dalsze uszczelnienie i usprawnienie systemu podatkowego, to właśnie musimy powiedzieć "stop" – tłumaczył. Na uwagę dziennikarza, że ofiarami tej sytuacji są nauczyciele, szef KPRM odparł, że nauczyciele absolutnie nie są ofiarami. Przypomniał, że w ciągu półtora roku mają dostać 16,5 proc. podwyżki. – Przekładając to na realne pieniądze, to tylko w tym roku 340 zł, to nie jest nic – ocenił.

– Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcielibyśmy, żeby pozbawić inne grupy społeczne czy zawodowe różnego rodzaju świadczeń, które uruchomiliśmy, np. emerytów, lekarzy rezydentów, nauczycieli akademickich czy żołnierzy, bo to wszystko grupy zawodowe, które w ostatnich miesiącach i latach otrzymywały podwyżki. (...) Czy jedna grupa zawodowa powinna zostać w pełni usatysfakcjonowana i otrzymać tyle, ile oczekuje tu, teraz i dzisiaj, czy jednak starać się wielu grupom zawodowym rozpocząć ten proces zwiększania wynagrodzeń. Wybieramy drugi wariant – oświadczył.