O II RP i współczesnej Polsce. Zapraszamy na wieczór autorski Rafała Ziemkiewicza!

Rafał A. Ziemkiewicz to pisarz, publicysta "Do Rzeczy" i komentator życia politycznego, obecny w mediach od ponad czterech dekad. Jest autorem wielu książek i artykułów, które regularnie stają się przedmiotem debaty publicznej.

Jedną z najczęściej dyskutowanych jego publikacji było „Jakie piękne samobójstwo" – książka o historii II Rzeczypospolitej, o jej sukcesach i błędach, a także o mechanizmach, które doprowadziły do klęski w 1939 roku. Teraz tytuł ten wraca w nowym wydaniu, przygotowanym przez Fabrykę Słów, wzbogaconym o dodatkowe analizy i odniesienia do współczesności.

"Jakie piękne samobójstwo" nie analizuje alternatywnych scenariuszy działań Polski w 1939 roku – ani porozumienia z Hitlerem, ani kapitulacji po klęsce wrześniowej, ani odstąpienia od akcji „Burza”. Porusza ona znacznie głębszą i ważniejszą kwestię: zdolność Polaków do samodzielnego bytu państwowego. Wydanie drugie, zaktualizowane o najnowsze ustalenia historyków, podkreśla wpływ wzajemnej nienawiści obozów politycznych na upadek wolnej Polski. Kluczowym aspektem jest tu teza, że polityczne zacietrzewienie i wewnętrzna „wojna polsko-polska” dominowały nad strategicznymi działaniami międzynarodowymi, co ostatecznie doprowadziło do tragicznych konsekwencji dla Polski, w tym zdrady ze strony zachodnich aliantów.

W wydarzeniu weźmie udział gość specjalny – Andrzej Krajewski, historyk i publicysta, współpracownik WEI oraz „Dziennika Gazety Prawnej", autor książek m.in. „Dekada cudów 1988–1998", „Ropa. Krew cywilizacji" i „Rzeczpospolita kryzysowa".

Spotkanie poprowadzi Karol Gac, red. naczelny portalu DoRzeczy.pl.

Transmisja wieczoru autorskiego będzie okazją do bliższego poznania tej książki i jej przesłania.

Czytaj też:

"Jakie piękne samobójstwo". Fragment książki Rafała Ziemkiewicza!