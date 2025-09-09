O II RP i współczesnej Polsce. Zapraszamy na wieczór autorski Rafała Ziemkiewicza!
Udostępnijdodaj Skomentuj
Kultura

O II RP i współczesnej Polsce. Zapraszamy na wieczór autorski Rafała Ziemkiewicza!

Dodano: 
Rafał Ziemkiewicz
Rafał Ziemkiewicz Źródło: PMPG / Julita Ledzińska
9 września o godzinie 18:00 odbędzie się transmisja na żywo wieczoru autorskiego Rafała A. Ziemkiewicza, poświęconego jego książce „Jakie piękne samobójstwo" w nowym, poszerzonym wydaniu. Spotkanie poprowadzi Karol Gac, red. naczelny DoRzeczy.pl.

Rafał A. Ziemkiewicz to pisarz, publicysta "Do Rzeczy" i komentator życia politycznego, obecny w mediach od ponad czterech dekad. Jest autorem wielu książek i artykułów, które regularnie stają się przedmiotem debaty publicznej.

Jedną z najczęściej dyskutowanych jego publikacji było „Jakie piękne samobójstwo" – książka o historii II Rzeczypospolitej, o jej sukcesach i błędach, a także o mechanizmach, które doprowadziły do klęski w 1939 roku. Teraz tytuł ten wraca w nowym wydaniu, przygotowanym przez Fabrykę Słów, wzbogaconym o dodatkowe analizy i odniesienia do współczesności.

"Jakie piękne samobójstwo" nie analizuje alternatywnych scenariuszy działań Polski w 1939 roku – ani porozumienia z Hitlerem, ani kapitulacji po klęsce wrześniowej, ani odstąpienia od akcji „Burza”. Porusza ona znacznie głębszą i ważniejszą kwestię: zdolność Polaków do samodzielnego bytu państwowego. Wydanie drugie, zaktualizowane o najnowsze ustalenia historyków, podkreśla wpływ wzajemnej nienawiści obozów politycznych na upadek wolnej Polski. Kluczowym aspektem jest tu teza, że polityczne zacietrzewienie i wewnętrzna „wojna polsko-polska” dominowały nad strategicznymi działaniami międzynarodowymi, co ostatecznie doprowadziło do tragicznych konsekwencji dla Polski, w tym zdrady ze strony zachodnich aliantów.

W wydarzeniu weźmie udział gość specjalny – Andrzej Krajewski, historyk i publicysta, współpracownik WEI oraz „Dziennika Gazety Prawnej", autor książek m.in. „Dekada cudów 1988–1998", „Ropa. Krew cywilizacji"„Rzeczpospolita kryzysowa".

Spotkanie poprowadzi Karol Gac, red. naczelny portalu DoRzeczy.pl.

Transmisja wieczoru autorskiego będzie okazją do bliższego poznania tej książki i jej przesłania.

Czytaj też:
"Jakie piękne samobójstwo". Fragment książki Rafała Ziemkiewicza!

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Źródło: DoRzeczy.pl
Czytaj także