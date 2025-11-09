Skarbiec sióstr wizytek

DO ZOBACZENIA Te obrazy są niedostępne dla oczu publiczności, podobnie jak niedostępne dla postronnych jest miejsce ich przechowywania. A to jedna z najcenniejszych tego typu kolekcji w Polsce.

Po zakończonej renowacji mamy okazję do obejrzenia kolekcji malarstwa sztalugowego o tematyce sakralnej, pochodzącej ze zbiorów warszawskiego klasztoru ss. Wizytek – zgromadzenia reguły klauzurowej. W klasztornych murach kolekcja gromadzona – i chroniona przez siostry w latach najtrudniejszych dla Polski i Warszawy – była od 370 lat.