Amazonka znad Amazonki

Gdy skończysz 75 lat, wręczą ci dyplom i medal, ale zwolnią z pracy (jeśli masz jakąś) i ubezwłasnowolnią. Ma się rozumieć – dla twojego własnego dobra. Na koniec zażądają założenia pieluchy i wywiozą do „kolonii”. Rządowa propaganda pobije rekord perfidii, twierdząc, że „przyszłość jest dla wszystkich”. Ojczyzna prezydenta Luli poletkiem orwellowskiej dystopii (w wersji ejdżystowskiej)? Politycznego eksperymentu, w którym deklarowana troska o ludzi objawia się wykluczeniem? Oczom nie wierzę. Na szczęście opresyjność systemu łagodzi, właściwe nie tylko Latynosom, umiłowanie zabawy, hazardu i szemranych interesów. Ponadto akcja rozgrywa się w pięknych okolicznościach przyrody.