Zwyczajne życie

Ta niepowstrzymana zmiana, ten naturalny cykl życia to główny bohater po wieści Abdulrazaka Gurnaha „Kradzież”. Pierwsza książka noblisty od czasu wyróżnienia z 2021 r. nie zawodzi. Gurnah jest jednym z najlepszych pisarzy XXI stulecia.

Fabuła rozpięta jest między chwilą odejścia kolonizatorów (lata 60. XX w.) a współczesnością. Zanzibar pod piórem Gurnaha zdaje się jednak istnieć gdzieś poza czasem. Światem rządzi rytm narodzin, ślubów, rozstań. Od wieści z dalekiego świata podawanych przez radio ważniejsze okazują się małe codzienne dramaty, które zarazem są przecież dramatami największymi z możliwych, bo wypełniają nasze życie.