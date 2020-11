Prezydent interweniował u Gowina. "Zadzwonił do mnie"

W poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział na konferencji prasowej kontrole stoków narciarskich pod kątem łamania zasad reżimu sanitarnego. Mają się one rozpocząć w weekend.

Szef MZ odniósł się w ten sposób do zdjęć m.in. tłumów narciarzy w kolejkach do wyciągów, nieprzestrzegających wymaganego dystansu, które po minionym weekendzie pojawiły się w internecie.

Wieczorem w Polsat News wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin poinformował, że otrzymał w tej sprawie telefon od prezydenta Andrzeja Dudy, który nie zaakceptował możliwości zamknięcia stoków narciarskich.

– To prezydent Andrzej Duda do mnie zadzwonił i powiedział, że nie zaakceptuje zamknięcia stoków. Zaapelował też, żebym wraz z branżą narciarską wypracował specjalne procedury sanitarne, co też się stało i umożliwiło otwarcie stoków – powiedział Gowin.

Wicepremier stwierdził, że wyciągi będą działać, ale ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty i hotele pozostaną zamknięte. – Niestety, musimy ograniczyć w tym roku nasze wypady na narty do jednodniowych – dodał.

Czytaj także:

Policja weszła na teren Politechniki Warszawskiej. Uczelnia wydała oświadczenie