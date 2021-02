"Miłosny uścisk między PO i PiS". Ostra dyskusja polityków w stacji TV

Kryzys gospodarczy wywołany koronawirusem oraz sposoby pomocy przedsiębiorcom były tematem dyskusji polityków w porannym programie Polsat News. Nie zabrakło uszczypliwości i mocnych słów.

"My byliśmy pierwsi"

Goście stacji odnieśli się do "recepty na kryzys" przedstawionej w sobotę przez PO. Wśród propozycji partii Borysa Budki znalazły się m. in. przywrócenie niedziel handlowych, wypłata rekompensat wszystkim przedsiębiorcom oraz podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 10 tys. zł.

– My byliśmy pierwsi, to my zaproponowaliśmy zwiększenie kwoty wolnej od podatku, zmniejszenie podatku VAT dla usług gastronomicznych, zwolnienie handlu w niedzielę, to są nasze propozycje. Cieszymy się że Platforma Obywatelstwa popiera nasze działania. Ale jesteśmy także za odbudową polskiego przemysłu farmaceutycznego, bo Polskę stać na to, aby produkować własne szczepionki i własne leki nowej generacji – mówiła Urszula Nowogórska z PSL.

I dodała: – Poprzemy Fundusz Odbudowy pod warunkiem, że Polacy na tym skorzystają, że to samorządy będą decydowały o wydatkowaniu tych środków i że obywatele będą mogli korzystać ze zwiększonej kwoty wolnej od podatku, my podaliśmy kwotę 30 tys. zł.

Z kolei rzecznik PO Jan Grabiec wskazał: – Cieszę się, koleżanki i koledzy z PSL dostrzegają bliskość programową, bo to dobrze rokuje, jeżeli chodzi o projekt wspólnej listy i większości 276 głosów. Najważniejsze jest znalezienie bieżących problemów Polaków. Polska jest w kryzysie związanym z pandemią i gospodarczym wywołanym przez działania rządu. Bardzo często chaotyczne i nieodpowiedzialne.

Lewica o PiS-ie i PO

– Ostatnie 8 lat rządzenia i 5 lat w opozycji nie są latami, które pozwalają powiedzieć, że PO to jest partia wolnorynkowa – powiedział Artur Dziambor (Konfederacja). – PiS mogłoby sobie zażartować i uchwalić tę kwotę wolną od podatku 10 tys., żeby załatwić Platformę, bo to by im nie zrobiło dużej różnicy – powiedział polityk Konfederacji.

– Podatek dochodowy jest z założenia złem. Jest karą za prace, im więcej się zarabia, tym więcej się tego podatku płaci. Należałoby robić wszystko, aby ta kwota była jak najwyższa a docelowo taki podatek zlikwidować – dodał. Przypomniał, że Konfederacja zgłosiła propozycję podniesienia jej do wysokości 12-krotności średniej krajowej. Jego zdaniem pomogłoby to emerytom, z których większość dostałaby "po 200, 300 zł więcej.

– PiS podwyższyło kwotę wolną od podatku do wysokości 8 tys. zł – powiedział poseł Jarosław Krajewski (PiS). – Propozycja Platformy jest zagrywką wyłącznie PR-ową. PO razem z PSL miała 8 lat, aby obniżać podatki, a podwyższyła VAT. Kiedyś PO obiecywała obniżki podatków do 15 proc. – przypomniał polityk. Poseł zaznaczył, że PiS obniżyło podatek CIT z 19 do 9 proc. a PIT dla 27 proc Polaków do 17 proc.

Tutaj głos zabrał Krzysztof Śmiszek z Lewicy: – Poseł Krajewski nie może wyzwolić się z miłosnego uścisku między Platformą i PiS-em. To czego dziś potrzebują Polacy, to gotówka w kieszeni i szczepionki. Zgadzamy się z posłem Dziamborem, kwota wolna od podatku to 12 razy pensja minimalna ustalana przez państwo.

