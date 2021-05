"Nie ma nikogo lepszego od PiS-u do rządzenia". W PO wrze, dostało się Tuskowi: Jest nieudacznikiem

Senat bez poprawek przyjął w czwartek ustawę ratyfikującą decyzję o zwiększeniu zasobów własnych UE. Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 98 senatorów, dwóch wstrzymało się. Nikt nie głosował "przeciw".

Przypomnijmy, że większość senacka zapowiadała dodanie do ustawy preambuły. Ostatecznie tak się nie stało. Podczas głosowania przepadła poprawka zakładająca dodanie do ustawy nowej części. Za wprowadzeniem preambuły głosowało 49 senatorów. Tyle samo było głosów przeciw. Jeden senator wstrzymał się od głosu. Jak doszło do tej porażki? Aleksander Pociej z PO miał się pomylić i zagłosować razem z PiS. Z kolei senator Leszek Czarnobaj nie oddał głosu przez problem z siecią.

Czwartowa wydarzenia wywołały rozgoryczenie w Platformie Obywatelskiej. Gorzkie słowa z ust jej polityków padły w rozmowie z serwisem Gazeta.pl.

– Wstyd być w tej Platformie. Dziś niestety nie ma nikogo lepszego od PiS-u do rządzenia – przyznaje jeden z senatorów PO.

"Tusk politycznie jest już nieudacznikiem"

Okazuje się, że nie wszyscy senatorowie KO byli zwolennikami dodania do ustawy o Funduszu Odbudowy preambuły. – Politycznie to wszystko było bez sensu. Mój głos był na "tak", ale faktycznie to jestem przeciw preambule – przyznaje jeden z rozmówców portalu.

Przy tej okazji padły też mocne słowa pod adresem byłego lidera PO Donalda Tuska, który miał sugerować konkretne działania ws. FO.

– Tusk politycznie jest już nieudacznikiem, który pchał nas na ścianę, byśmy głosowali przeciwko Funduszowi Odbudowy i to nawet kilka razy. W efekcie przegraliśmy najpierw w Sejmie, a teraz w Senacie – wskazuje senator określony przez Gazeta.pl jako "jeden z istotniejszych parlamentarzystów". Dodaje, że Tusk "wszedł na ścieżkę, by stać się nowym Wałęsą". – Wcześniej miał doskonały słuch społeczny, wyczucie i sukcesy, ale już się skończył, choć wcześniej naprawdę był bardzo dobrym przywódcą – dodaje.

Czytaj też:

Porażka opozycji w Senacie. Semeniuk: Klasyczny marszałek GrodzkiCzytaj też:

Von der Leyen: Wszystkie kraje UE dały zielone światło na finansowanie FO